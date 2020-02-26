Суд перевел под домашний арест экс-полицейского из дела Голунова

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Коновалова отправили под домашний арест до 29 марта.На заседании следователь Олег Шачнев рассказал, что после ареста Коновалов «дал признательные показания, которые согласуются с иными материалами дела», и это позволяет говорить о том, что обстоятельства, ставшие причиной его заключения под стражу, «существенно изменились». Вместе с тем Коновалов по-прежнему может повлиять на свидетелей или скрыться, поэтому его все же необходимо изолировать. Прокурор, адвокат потерпевшего Сергей Бадамшин и защитник самого оперативника ходатайство следователя поддержали. Сам бывший полицейский кратко заявил, что тоже согласен.Спецкор издания Meduza Иван Голунов был задержан по обвинению в покушении на сбыт наркотиков 6 июня прошлого года и был отправлен под домашний арест. Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении его дела и о том, что обстоятельства его задержания будут тщательно проверены. Голунов связывал свое задержание с подготовкой расследования о связях руководства столичного управления ФСБ с ритуальным бизнесом.В течение следующих нескольких недель полицейские, принимавшие участие в задержании Голунова, а также руководители УВД по ЗАО были уволены. Уголовное дело в отношении них было возбуждено только спустя полгода. 29 января был арестован начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игорь Ляховец, а также оперативники Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев.Коновалов пока единственный из экс-полицейских, о котором известно, что он признал вину. В показаниях Коновалова, которые цитировало издание Baza, бывший оперативник говорит, что получил указание подбросить Голунову наркотики в начале июня от Ляховца. Наркотики Коновалов взял из вещдоков по другому уголовному делу. Незадолго до задержания журналиста оперативники начали за ним слежку, затем настигли его на Петровском бульваре, рядом с бизнес-центром «Цветной». Коновалов утверждает, что пока журналиста вели в полицейский автомобиль, оперативник подбросил вещества ему в рюкзак. Затем он же подбросил кокаин в шкаф во время обыска в квартире Голунова.Фото: Алексей Майшев / РИА Новости / РБК