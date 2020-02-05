Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
5 февраля 2020 22:28
101
"Исковые требования удовлетворить, ограничить в правах Зинкина и Максимову, взыскать с каждого алименты <…> в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода", — огласила решение судья Наталья Каржавина.
Истцом в деле выступили органы опеки, они попросили суд назначить родителям девочки психолого-психиатрическую экспертизу. Однако суд отклонил это ходатайство, как и прошение провести экспертизу состояния здоровья матери девочки.
"Радоваться рано. Слишком высока ответственность за то решение, которое принято, оно абсолютно обоснованное. Ограничение в родительских правах — это не приговор для родителей", — заявил представитель ПМЦ Анатолий Клейменов.
Адвокат матери ребенка Ольга Лукманова заявила, что защита обжалует решение.
"Были представлены медицинские документы, что мама хочет лично участвовать в процессе, однако суд нарушил ее конституционные право и вынес решение в ее отсутствие", — сказала юрист.
В декабре издание "Медуза" опубликовало материал о пятилетней девочке, которая с рождения жила в ПМЦ "Мать и дитя", потому что мать считает дочь неизлечимо больной. Ребенок действительно родился недоношенным и попал в отделение патологии новорожденных, однако, отмечает издание, уже через несколько месяцев его здоровью ничего не угрожало. Врачи считают, что и в стационарной помощи девочка не нуждается.
Из ПМЦ ребенка выписали в марте 2019 года, однако девочка продолжала там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.
В декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки. Представители органов опеки настаивали на том, что с середины 2019 года отец был у девочки несколько раз, а мать вообще не приходила к ней.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
5 февраля 2020 22:28
Адвокат матери ребенка Ольга Лукманова заявила, что защита обжалует решение. Закон
96
5 февраля 2020 16:53
Следствию не удалось найти доказательств вины Сергея Нечипорука, поэтому в суд дело пойдет без него. Закон
176
5 февраля 2020 15:28
Он попросил сотрудника полиции не документировать факт незаконной деятельности по реализации, хранению, транспортировке стеклоомывающей жидкости. Закон
181
4 февраля 2020 17:25
В «Трамвайно-троллейбусном управлении» изложили свою версию событий. Закон
309
3 февраля 2020 22:33
В ходе проверки дадут оценку сотрудникам органов опеки, социальных служб, которые должны осуществлять контроль и оказывать поддержку несовершеннолетним. Закон
356
3 февраля 2020 20:57
Банк «Возрождение» расплатился с заказчиками «Больверка» в рамках банковских гарантий, которые он давал по строительным госконтрактам. Закон
339
3 февраля 2020 11:22
В правительстве Самарской области принято постановление о назначении единовременных выплат членам добровольных народных дружин. Закон
288
Происшествия
5 февраля 2020 23:27
В полицию поступило сообщение от прохожего, что по Пятницкому шоссе идет маленький ребенок без сопровождения родителей. Происшествия
53
5 февраля 2020 22:40
Вторая лавина накрыла 53 человека из поисково-спасательных бригад, которые прочесывали зону схода лавины в надежде обнаружить двух пропавших без вести. Происшествия
87
5 февраля 2020 21:29
Лайнер летел из Измира. На борту самолёта находилось 177 пассажиров/ Происшествия
111
Криминал
5 февраля 2020 14:05
Женщина пояснила, что данные потерпевшего сохранились в приложении её телефона. Криминал
173
5 февраля 2020 14:00
В ноябре 2019 года на нее напали рядом с домом, ударили ножом и плеснули кислотой в лицо. Криминал
215
5 февраля 2020 11:50
Та пришла вместе с напарницей. Криминал
218
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
566
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2283
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
864
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1945
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1476
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1080
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1073
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1587
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1599
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1889
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3014
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3583
Мероприятия