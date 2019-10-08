Суд отменил возврат дела Серебренникова и "Седьмой студии" в прокуратуру
8 октября 2019 22:30
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В середине сентября судья Ирина Аккуратова сама предложила вернуть дело в прокуратуру, так как усмотрела нарушения в обвинительном заключении. Обвинение было против и собиралось оспорить выводы экспертизы, которая не нашла признаков воровства в работе "Седьмой студии".
Теперь дело будет вновь будет рассматривать Мещанский суд, в новом составе. Решение об отмене фигурантам меры пресечения осталось в силе.
На заседании прокурор указал на ошибку нижестоящего суда.
"Мы неоднократно проверяли суммы. Мещанский суд ошибся, когда указал, что следствие неверно подсчитало сумму", — заявил он.
Адвокат Ксения Карпинская настаивала на том, что все платежи были подсчитаны верно, и просила отклонить представление. Фигуранты дела поддержали ее.
Дело "Седьмой студии"
По версии следствия, режиссер Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 миллиона рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" в рамках проекта "Платформа".
В середине сентября в суд поступили результаты новой экспертизы, оценившей мероприятия проекта как значительное культурное явление.
При этом эксперты не смогли сделать точные финансовые подсчеты из-за отсутствия документов. Однако, как заявил адвокат Дмитрий Харитонов, экспертиза установила, что на "Платформу" потратили 216 миллионов рублей при стоимости проектов в 260 миллионов.
Бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева единственная из всех фигурантов признала свою вину и заключила сделку со следствием. Ее дело выделили в отдельное производство.
В суде женщина заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
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Комментарии
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