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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Суд отменил возврат дела Серебренникова и "Седьмой студии" в прокуратуру

8 октября 2019 22:30
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Теперь дело будет вновь будет рассматривать Мещанский суд, в новом составе. Решение об отмене фигурантам меры пресечения осталось в силе.
Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда о возврате дела Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии" в прокуратуру, сообщает РИА Новости.

В середине сентября судья Ирина Аккуратова сама предложила вернуть дело в прокуратуру, так как усмотрела нарушения в обвинительном заключении. Обвинение было против и собиралось оспорить выводы экспертизы, которая не нашла признаков воровства в работе "Седьмой студии".

Теперь дело будет вновь будет рассматривать Мещанский суд, в новом составе. Решение об отмене фигурантам меры пресечения осталось в силе.

На заседании прокурор указал на ошибку нижестоящего суда.

"Мы неоднократно проверяли суммы. Мещанский суд ошибся, когда указал, что следствие неверно подсчитало сумму", — заявил он.

Адвокат Ксения Карпинская настаивала на том, что все платежи были подсчитаны верно, и просила отклонить представление. Фигуранты дела поддержали ее.

Дело "Седьмой студии"

По версии следствия, режиссер Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 миллиона рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" в рамках проекта "Платформа".

В середине сентября в суд поступили результаты новой экспертизы, оценившей мероприятия проекта как значительное культурное явление.

При этом эксперты не смогли сделать точные финансовые подсчеты из-за отсутствия документов. Однако, как заявил адвокат Дмитрий Харитонов, экспертиза установила, что на "Платформу" потратили 216 миллионов рублей при стоимости проектов в 260 миллионов.

Бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева единственная из всех фигурантов признала свою вину и заключила сделку со следствием. Ее дело выделили в отдельное производство.

В суде женщина заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
 
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Комментарии



Закон
8 октября 2019  22:30
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