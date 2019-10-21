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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Суд отказался заблокировать BlaBlaCar на территории России

21 октября 2019 14:33
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BlaBlaCar - крупнейший в мире карпулинговый сервис. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014 году сервис был запущен в РФ.
Арбитражный суд города Москвы отклонил исковое заявление астраханской компании-перевозчика "Транс Лайн", добивающейся блокировки сервиса для попутчиков BlaBlaCar в России по аналогии с мессенджером Telegram, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: в удовлетворении исковых требований отказать", - огласила решение судья.

В арбитражный суд представители перевозчика обратились с требованиями признать информацию, размещенную на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar, запрещенной к распространению на территории РФ. В ходе суда истец раскрыл свой интерес более подробно, заявив, что фирма из-за работы BlaBlaCar в их регионе несет убытки и лишается пассажиропотока.

По задумке заявителей, после удовлетворения иска они бы смогли добиться полной блокировки этого и других подобных приложений в России. При этом истец указывал, что их устраивает форма блокировки, через которую до этого прошел мессенджер Telegram.

Ответчики и представитель Роскомнадзора свою очередь просили заявление отклонить, так как запрещенных для распространения сведений в приложении или на сайте BlaBlaCar нет.

Компания "Транс Лайн" уже обращалась в другие суды со схожими заявлениями, но безуспешно – Краснодарский краевой суд, Таганский районный суд столицы и вышестоящие инстанции ранее не прониклись доводами заявителей и не стали удовлетворять требования перевозчика.

В ноябре 2018 года "Объединение автопассажирских перевозчиков", в которое входят несколько десятков индивидуальных предпринимателей и компаний, направило в Таганский районный суд Москвы иск о запрете деятельности BlaBlaCar, обвиняя сервис в помощи нелегальным перевозчикам. Истцы указывали, что водители используют сервис, чтобы избежать уплаты налогов и расходов на обеспечение безопасности пассажиров, а рынок автобусных перевозок несет огромный ущерб ввиду нерентабельности.

Иск тогда был возвращен заявителю из-за неподсудности дела данной инстанции, после чего он был зарегистрирован Арбитражным судом. В BlaBlaCar, комментируя тогда отказ суда рассматривать иск, отметили, что в его основе лежит недопонимание специфики деятельности компании - карпулинга (поездки с попутчиками), а также сообщили, что попросили Минтранс закрепить такой вид поездок в законодательстве.

BlaBlaCar - крупнейший в мире карпулинговый сервис. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014 году сервис был запущен в РФ. Сейчас Россия является крупнейшим из 22 рынков для BlaBlaCar. Сервисом пользуется более 75 миллионов человек, из которых более 20 миллионов пользователей из России. В январе этого года компания вышла на автобусный рынок, запустив платформу BlaBlaCar Pro для регулярных автобусных перевозчиков.
 
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Комментарии



Закон
21 октября 2019  14:33
BlaBlaCar - крупнейший в мире карпулинговый сервис. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014 году сервис был запущен в РФ.
Суд отказался заблокировать BlaBlaCar на территории России
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