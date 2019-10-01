Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

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Клинцовский городской суд отказался выпускать по УДО детского футбольного тренера Александра Протасовицкого, который вместе с Кокориным и Мамаевым принимал участие в двух драках с чиновником Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком.Об этом рассказал представителям СМИ адвокат Николай Савостьянок.Причиной такого решения стали три взыскания, которые он получил ещё в СИЗО.