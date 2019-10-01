Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
1 октября 2019 23:26
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Другие фигуранты нашумевшего дела (братья Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев) вышли на свободу ещё 17 сентября, передает life.ru.
Клинцовский городской суд отказался выпускать по УДО детского футбольного тренера Александра Протасовицкого, который вместе с Кокориным и Мамаевым принимал участие в двух драках с чиновником Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком.
Об этом рассказал представителям СМИ адвокат Николай Савостьянок.
Причиной такого решения стали три взыскания, которые он получил ещё в СИЗО.
Клинцовский городской суд отказался выпускать по УДО детского футбольного тренера Александра Протасовицкого, который вместе с Кокориным и Мамаевым принимал участие в двух драках с чиновником Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком.
Об этом рассказал представителям СМИ адвокат Николай Савостьянок.
Причиной такого решения стали три взыскания, которые он получил ещё в СИЗО.
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1 октября 2019 23:26Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
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