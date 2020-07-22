Суд оштрафовал Волочкову после посещения закрытого из-за COVID-19 Дивеево
22 июля 2020 22:51
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Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.06.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации»).
«Мои юристы говорят, что нужно оспаривать решение суда, отстаивать правду до конца. Мне немного жаль тратить на это время, но я буду бороться до конца», — заявила РБК Волочкова.
Как сообщает ТАСС, 3 августа Тверской суд Москвы также рассмотрит административный материал в отношении Волочковой по ч. 2 ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания»). Статья предусматривает штраф от 15 тыс. до 40 тыс. руб.
28 июня Волочкова опубликовала у себя в Instagram фотографии из монастыря в Дивеево.
После этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в отношении балерины составлены протоколы об административном правонарушении. По его словам, жители Дивеево обратились к нему с жалобами и прислали «фото известного человека, позирующего на фоне Дивеевских святынь», в то время как число случаев заражения коронавирусом в селе было в 1,6 раза больше, чем в Москве.
В начале июля объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила, что Волочкова направила ходатайство о рассмотрении составленных на нее протоколов по месту жительства в Москве.
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в апреле был закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса. Тогда в пресс-службе Нижегородской епархии сообщили, что прихожане с 15 апреля не посещают службы в монастыре, а въезд в само село ограничен.
Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press / РБК:
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