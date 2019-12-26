Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании
26 декабря 2019 14:36
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Павел Яромчук получил шесть лет колонии (обвинение просило восемь), Эдуард Матвеев и Салават Галиев – по семь (прокуратура настаивала на девяти для каждого).
Процесс проходил за закрытыми дверями. Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать в течение десяти дней.
Скандал разгорелся в октябре прошлого года после того, как на тот момент 23-летняя дознавательница полиции Уфы обвинила трех своих начальников в изнасиловании прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест.
Радий Хабиров
Позже их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора. После того как выяснилось, что девушка в день преступления выпивала с коллегами, ей тоже пришлось написать заявление об уходе.
Обвиняемые виновными себя не признали. При этом следствие заявляло, что экспертизы выявили следы изнасилования.
Фото из открытых источников
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