Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

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«Теперь окружной избирком обязан зарегистрировать его», — сказал РБК представитель движения «Голос» Василий Вайсенберг.В пресс-службе Мосгоризбиркома РБК сообщили, что Митрохина зарегистрируют на заседании в среду, 14 августа.«Я предлагаю требовать зарегистрировать всех кандидатов сейчас, это единственный способ вернуть хотя бы минимальное доверие к процедуре проверки подписей», — заявил Митрохин РБК. Он также сообщил, что будет продолжать принимать участие в шествиях и митингах, и призвал независимых кандидатов обращаться в суд, потому что «избирательная комиссия демонстрирует круговую поруку».Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Сергею Митрохину отказали в регистрации из-за большого числа недостоверных подписей избирателей, поданных в его поддержку. Однако 30 июля Мосгоризбирком рекомендовал пересмотреть это решение.6 августа окружная избирательная комиссия (43-й округ) повторно отказала Митрохину в регистрации в качестве кандидата в депутаты в Мосгордуму. Избирком признал достоверными 4451 подпись, что недостаточно для регистрации кандидатом. 489 подписей по результатам рассмотрения жалобы признали недействительными.Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, в частности, юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, Константину Лисице, Константинасу Янкаускасу, Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову.