Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
27 декабря 2019 20:57
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Елена Батурина — президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — стала фигурантом уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК), которое было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина — брата богатейшей россиянки. Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы заявителя.
Манжеев обратился с заявлением к мировому судье судебного участка № 6 Элистинского судебного района в сентябре. Суть заявления Савочкин описывает следующим образом. Между Еленой и Виктором Батуриными в Австрии идет судебный процесс: Батурин в том числе оспаривает утверждение сестры о подделке им приложения к заключенному между ними договору в 2007 году, в котором они урегулируют взаимные претензии. В результате у сторон оказались разные версии приложений. В ходе этой тяжбы Батурина заявила, что против финансового управляющего Манжеева в России расследуется уголовное дело, связанное с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. Манжеев утверждает, что распространенные в его отношении сведения не соответствуют действительности; это и стало основанием для его заявления о клевете, рассказал Савочкин.
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии. На Батурину наложено обязательство о явке. Копия постановления судьи есть в распоряжении РБК, редакция также направила запрос в судебный участок № 6 Элистинского судебного района (комментировать дело по телефону в участке отказались).
Необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не являлась в суд, следует из постановления судьи. При этом ей известно об уголовном деле, полагает суд: для ее защиты наняты четыре адвоката. Закон допускает слушание дела о преступлении небольшой тяжести без участия обвиняемого, если он лично об этом ходатайствует. Защитники Батуриной представили суду соответствующее заявление, переданное через ее доверенное лицо. Однако в документе не были перечислены препятствия для ее участия в процессе, а также не были указаны обстоятельства оформления и подписания этой бумаги (в том числе дата), указала мировая судья. Она также подчеркнула, что Батуриной не удалось разъяснить ее права и обязанности как подсудимой, что обязан сделать именно суд.
Самостоятельно известить Батурину о необходимости явиться суд не смог: соответствующие письма, отправленные по адресу ее регистрации на 3-й Тверской-Ямской улице, вернулись отправителю из-за «неудачной попытки вручения», на звонки по домашнему телефону она не ответила (помимо Москвы, у Батуриной есть недвижимость в австрийской коммуне Аурах-бай-Кицбюэль). Ее адвокаты утверждали, что не могут с ней связаться: прямых телефонов и электронных адресов доверительницы у них нет.
В связи с этими обстоятельствами судья настояла на розыске обвиняемой, указав, что она «не проявила должной добросовестности и предусмотрительности при осуществлении своих процессуальных прав». При этом на время розыска суд постановил приостановить уголовное дело.
Манжеев и его представитель также ходатайствовали, чтобы после обнаружения на территории России Батурина была помещена под домашний арест; в этой части суд их ходатайство не удовлетворил.
«В розыск объявляют, когда подсудимый знает о возбужденном в отношении него уголовном деле и необходимости предстать перед правосудием, но уклоняется от него. Видимо, суд, оценив доводы частного обвинения и защиты Елены Николаевны, счел, что она именно уклоняется от правосудия», — сказал РБК Савочкин. Он указал, что суд избрал для Батуриной наиболее мягкую меру процессуального принуждения. «Обязательство о явке означает, что у обвиняемого отбирается соответствующая подписка, и, если он в следующий раз не явится в назначенную дату, это станет поводом для постановки вопроса о более суровой мере пресечения», — сказал адвокат.
Представитель защиты Батуриной Константин Астафьев отказался от комментариев, сославшись на отсутствие разрешения от доверительницы.
Постановление мирового судьи будет обжаловано, сообщил РБК пресс-секретарь Елены Батуриной Геннадий Теребков. «Судья грубо игнорирует присутствие в суде адвокатов Елены Батуриной, а также письменные заявления госпожи Батуриной, подтверждающие полномочия ее адвокатов и позволяющие рассмотреть дело в ее отсутствие», — заявил он, добавив, что «сейчас готовится и заявление в квалификационную коллегию судей с требованием провести проверку действий судьи».
«Данное постановление — это очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования. Виктор Батурин уже неоднократно был осужден за мошенничество, в том числе в связи с фальсификацией финансовых документов», — прокомментировал представитель Батуриной.
«То, что оппоненты активизировали свои действия, устроили грязную пиар-кампанию против Елены Батуриной в самый трагический для нее момент, сразу после смерти супруга, вызывает к ним особое презрение», — добавил Теребков.
«А1 никакого отношения ни к какому постановлению о розыске Батуриной не имеет и в этом деле не участвует», — сказал РБК представитель компании А1.
Фото: Сергей Березин / РИА Новости/РБК
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Комментарии
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Он назвал действия оппонентов Батуриной "грязной пиар-кампанией", которую развернули сразу после смерти ее супруга Юрия Лужкова. Закон
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27 декабря 2019 21:32
Ранее, 27 декабря «Коммерсантъ» и ТАСС сообщили, что Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение в отношении сестер Хачатурян. Закон
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27 декабря 2019 20:57
Необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не являлась в суд, следует из постановления судьи. Закон
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