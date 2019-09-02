Суд не лишил родительских прав семью, взявших на незаконную акцию детей
2 сентября 2019 14:50
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"Суд отказал прокурору в удовлетворении иска", - рассказала журналистам адвокат семьи Татьяна Сустина.
При этом суд вынес родителям предупреждение о необходимости изменения своего отношения к детям. Из-за этого, по словам адвоката, защита будет готовить апелляционную жалобу.
Судебное заседание проходило в закрытом от слушателей режиме, так как оглашенные в ходе процесса данные могут затрагивать права и законные интересы несовершеннолетних детей. В здании суда присутствовал только отец - мать осталась дома с детьми. Младшему ребенку, как сообщил Петр Хомский, сейчас всего 3 месяца.
Заявление о лишении Елены и Петра Хомских родительских прав, направленное Никулинским межрайонным прокурором города Москвы, было принято к производству судом в середине августа. В иске указано, что родители умышленно допустили нахождение детей на акции "в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции".
Ранее детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович заявил, что взял на контроль ситуацию с лишением Хомских родительских полномочий за участие в несанкционированном митинге 3 августа. Тем не менее, он подчеркнул, что родителям не стоит брать с собой маленького ребенка на масштабные акции, даже согласованные. За обстоятельствами ситуации следит и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. По её словам, Хомские ранее не попадали в поле зрения органов профилактики.
На многочисленных видеозаписях, снятых журналистами, зафиксировано, как Хомские с двумя детскими колясками в ходе несанкционированной акции 3 августа находятся рядом с оцеплением правоохранителей. Позже выяснилось, что Хомские – многодетная семья, на акцию они взяли с собой двух дочерей.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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