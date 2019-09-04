Суд дал три года колонии фигуранту «дела 27 июля» Кириллу Жукову
4 сентября 2019 22:29
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Обвинение Кириллу Жукову предъявили на основе видеозаписи, на которой Жуков касается шлема сотрудника ОМОНа, что причинило силовику боль. Своей вины Жуков не признал. О завершении расследования в отношении Жукова и нескольких других фигурантов дела СК отчитался 20 августа: ведомство заявило об установлении того факта, что «обвиняемые применили в отношении отдельных сотрудников Росгвардии и полиции насилие».
Накануне другой фигурант «дела 27 июля» Данила Беглец получил два года колонии за то, что во время акции схватил полицейского за запястье и потянул руку, причинив прапорщику «физическую боль». Беглец полностью признал вину, из-за чего его дело рассматривалось в особом порядке. Ивана Подкопаева суд приговорил к трем годам колонии за то, что он распылил в полицейских газовый баллончик. Еще один фигурант дела — Евгений Коваленко, которого арестовали за то, что на акции он швырнул мусорную урну в одного из росгвардейцев.
Несогласованный митинг 27 июля прошел в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, полиция задержала более 1 тыс. участников акции. После акции 27 июля Следственный комитет также возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, более десяти фигурантов дела были задержаны и арестованы.
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