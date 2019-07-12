Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по обвинению во взяточничестве
12 июля 2019 16:35
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Как сообщил прокурор, перед заседанием суда Иванов написал явку с повинной, дал признательные показания и указал на иных причастных к преступлению лиц. Представитель обвинения просил назначить Иванову домашний арест.
"Признаю свою вину, меру, степень, глубину. Я патриот, капитан первого ранга, носитель гостайны, разрабатывал систему ГАС "Выборы"", - заявил Иванов в зале суда.
По версии следствия, Иванов получал взятки от бывших руководителей и акционеров компании "Техносерв" в качестве откатов за контракты 2017-2018 годов. По данным "Коммерсанта", "Техносерв" создавал для ПФР систему виртуальных рабочих мест и единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), а также занимался обслуживанием оборудования корпоративной сети передачи данных Фонда.
Басманный суд также рассматривает вопрос о мере пресечения для директора департамента "Техносерв" по работе с госструктурами Алексея Копейкина. Его подозревают в том, что он помогал передавать взятки (ч. 4 ст. 291 УК).
Ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил РБК, что Иванов накануне подал заявление об отставке с поста замглавы ПФР, однако в пресс-службе заявили, что не располагают такой информацией.
Источники "Коммерсанта" в правоохранительных органах рассказали, что на причастность к коррупционной схеме проверяют совладельца компании Алексея Ананьева - бывшего совладельца Промсвязьбанка, который уже проходит подозреваемым по другому делу о растрате в "Техносерве". Алексея Копейкина собеседники газеты назвали "человеком Ананьева".
Сообщается, что группа "Техносерв" находится под управлением новой команды менеджеров, "которая занимается стабилизацией ситуации и выводом актива на новый качественный уровень". Задержание Алексея Копейкина в банке назвали "одним из шагов в рамках процесса перестройки компании и избавления ее от кадров с сомнительной репутацией".
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Комментарии
Закон
12 июля 2019 19:13
Более подробная информация по делу пока не раскрывается. Закон
81
12 июля 2019 16:35
Иванов написал явку с повинной, дал признательные показания и указал на иных причастных к преступлению лиц. Закон
130
12 июля 2019 09:45
В регионе продолжается акция «В отпуск — без долгов!». Закон
574
11 июля 2019 22:57
Сестры говорили, что на убийство отца они пошли из-за того, что он угрожал им насилием и домогался. Одну из них признали невменяемой в момент преступления. Закон
251
11 июля 2019 15:39
По подозрению во взятке. Закон
323
11 июля 2019 14:50
Накануне в аэропорту Уфы был задержан её супруг. Он также стал фигурантом уголовного дела о присвоении денег. Закон
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10 июля 2019 19:41
Он, как и супруга, стал фигурантом уголовного дела по статье "Присвоение или растрата". Закон
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