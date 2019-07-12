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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по обвинению во взяточничестве

12 июля 2019 16:35
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Иванов написал явку с повинной, дал признательные показания и указал на иных причастных к преступлению лиц.
Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова по обвинению в получении взятки в 4,4 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК), передает newsru.com со ссылкой на "Новую газету".

Как сообщил прокурор, перед заседанием суда Иванов написал явку с повинной, дал признательные показания и указал на иных причастных к преступлению лиц. Представитель обвинения просил назначить Иванову домашний арест.

"Признаю свою вину, меру, степень, глубину. Я патриот, капитан первого ранга, носитель гостайны, разрабатывал систему ГАС "Выборы"", - заявил Иванов в зале суда.

По версии следствия, Иванов получал взятки от бывших руководителей и акционеров компании "Техносерв" в качестве откатов за контракты 2017-2018 годов. По данным "Коммерсанта", "Техносерв" создавал для ПФР систему виртуальных рабочих мест и единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), а также занимался обслуживанием оборудования корпоративной сети передачи данных Фонда.

Басманный суд также рассматривает вопрос о мере пресечения для директора департамента "Техносерв" по работе с госструктурами Алексея Копейкина. Его подозревают в том, что он помогал передавать взятки (ч. 4 ст. 291 УК).

Ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил РБК, что Иванов накануне подал заявление об отставке с поста замглавы ПФР, однако в пресс-службе заявили, что не располагают такой информацией.

Источники "Коммерсанта" в правоохранительных органах рассказали, что на причастность к коррупционной схеме проверяют совладельца компании Алексея Ананьева - бывшего совладельца Промсвязьбанка, который уже проходит подозреваемым по другому делу о растрате в "Техносерве". Алексея Копейкина собеседники газеты назвали "человеком Ананьева".

Сообщается, что группа "Техносерв" находится под управлением новой команды менеджеров, "которая занимается стабилизацией ситуации и выводом актива на новый качественный уровень". Задержание Алексея Копейкина в банке назвали "одним из шагов в рамках процесса перестройки компании и избавления ее от кадров с сомнительной репутацией".


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Комментарии



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12 июля 2019  16:35
Иванов написал явку с повинной, дал признательные показания и указал на иных причастных к преступлению лиц.
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