Суд арестовал второго экс-полицейского по делу Голунова
30 января 2020 21:41
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Бывший сотрудник правоохранительных органов Денис Коновалов пробудет под стражей до 29 марта.
Ранее сообщалось, что суд на два месяца арестовал бывшего полицейского Романа Феофанова, который также оказался на скамье подсудимых. При этом экс-сотрудник правоохранительных органов не признал свою вину. Лайф писал, что всего СК допросил пятерых бывших наркополицейских из УВД по ЗАО столицы. Помимо Феофанова и Коновалова речь идёт о Максиме Уметбаеве, Акбаре Сергалиеве и Игоре Ляховце.
Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В МВД заверили, что во время обыска у журналиста был обнаружен метилэфедрон, а в его квартире — более пяти граммов кокаина. Сам Голунов настаивал на том, что запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку, и уже через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. Позднее его признали потерпевшим.
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Комментарии
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30 января 2020 22:19
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30 января 2020 21:41
Обвиняемый Денис Коновалов пробудет под стражей до 29 марта. Закон
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