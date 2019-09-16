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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Суд арестовал скандального экс-хоккеиста Мусатова

16 сентября 2019 22:04
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Его обвиняют в мошенничестве с криптовалютой.
Кузьминский суд Москвы до 15 октября арестовал бывшего хоккеиста Игоря Мусатова. Его обвиняют в мошенничестве с криптовалютой, передает life.ru.

При этом Мусатов вину не признал. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Бывшего спортсмена задержали в Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на сумму 800 тысяч рублей. Экс-хоккеист не согласен с предъявленными обвинениями. 
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Комментарии



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