Суд арестовал скандального экс-хоккеиста Мусатова

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При этом Мусатов вину не признал. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.Бывшего спортсмена задержали в Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на сумму 800 тысяч рублей. Экс-хоккеист не согласен с предъявленными обвинениями.