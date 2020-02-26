Суд арестовал обоих подростков подозреваемых в подготовке убийства в Саратове
26 февраля 2020 22:07
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ФСБ ранее в среду сообщила, что пресечена подготовка нападения на образовательное учреждение в Саратове. Отмечалось, что задержаны двое несовершеннолетних, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Подростки были задержаны на территории заброшенного бомбоубежища, где хранили обрез охотничьего ружья. Один из задержанных на видео рассказал оперативникам, что в их планы входило убийство "примерно 40 человек". Управление СК РФ по региону уточнило, что мальчикам 14 и 15 лет.
Ранее в среду суд арестовал 14-летнего подростка до 25 апреля.
"Рассмотрев ходатайство и представленные следствием материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обоих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 25 апреля", - сказала собеседница агентства.
Ранее в суде сообщили, что рассмотрение ходатайств об аресте обоих подростков проходили в закрытом режиме.
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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