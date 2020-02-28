Я нашел ошибку
Главные новости: 
20 команд из мини-технопарков образовательных организаций Самарской области представили свои проекты жюри.
Определились победители первого регионального хакатона виртуальной и дополненной реальности
По словам руководителей предприятий, расположенных на Заводском шоссе, путь к месту работы значительно затруднен из-за ремонта магистрали.
На Заводском шоссе в срочном порядке засыпят ямы и откачают воду
Соглашение закрепляет обязательства Сторон по сотрудничеству в вопросах сохранения действующих условий трудовых отношений для работников ГБУЗ СО «Самарская станция скорой медицинской помощи», сохранении всех льгот и увеличении оклада.
Самарская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ и ООО «РТ-Скорая помощь» подписали Соглашение о намерениях
Сервис будет предоставляться в партнерстве с Работа.ру на портале «Активный возраст».
Сбербанк поможет найти работу людям старшего возраста
Эти выходные пройдут под девизом «Встречаем весну вместе!».
Стартует новая программа выходных дней проекта «Время Тольятти–2020»
В детском технопарке «Кванториум – 63 регион» состоялась встреча учеников с Геннадием Аншаковым.
Член–корреспондент РАН Геннадий Аншаков высоко оценил работы воспитанников самарского технопарка «Кванториум-63»
Артист признался, что решил занять активную позицию из-за того, что его не устраивает положение вещей.
Пошёл в политику "не из-за хорошей жизни". Шнуров сообщил о прекращении концертной деятельности
Ведутся работы по откачке воды на участке дороги (км 974), задействованы четыре насоса. К устранению подтопления привлечены городские коммунальные службы.
Дорожники ликвидируют подтопление трассы М-5 «Урал» в Тольятти
сегодня  Пятница, 28 февраля, 17:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/02:
USD 65.61
0.09
EUR 71.65
0.41
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

28 февраля 2020 14:40
115
Полковника Светлану Алешину отправили в СИЗО на два месяца. По словам источника, ее подозревают в получении взятки в несколько миллионов рублей.
Пресненский суд Москвы арестовал руководителя отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину, которая подозревается во взятке в особо крупном размере, передает РБК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной <...> меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — заявила собеседник агентства.

Полковник, как уточнили в суде, подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ей может грозить тюремное заключение на срок до 15 лет.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Алехину подозревают в получении взятки в несколько миллионов рублей. Ее уголовным делом занимаются сотрудники Следственного комитета, добавил он.

В декабре прошлого года в Telegram-каналах появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов провели в Москве более 30 обысков по делу о государственном контракте между МВД России и организацией «Центральное страховое общество» (ЦСО). Как отмечалось, речь могла идти о махинациях с контрактом на 13 млрд руб.

Также в этих сообщениях говорилось, что по этому делу были допрошены глава департамента материального и технического обеспечения МВД генерал Виталий Сидоренко и полковник Светлана Алешина. Однако официальный представитель МВД Ирина Волк информацию о допросе Сидоренко опровергла. Она лишь сообщила, что правоохранительные органы проводили проверку по факту нарушения условий исполнения госконтракта по страхованию жизни и здоровья сотрудников полиции в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

Как писали «Ведомости», в мае 2019 года следователи возбудили дело по этой статье, после того как ЦСО предоставило в Центробанк недостоверную финансовую отчетность. Летом оперативники провели выемку документов в ЦБ по этому делу. По словам источников газеты, следователи хотели понять, как малоизвестное ЦСО в декабре 2017 года получило гигантский контракт от МВД на страхование полицейских. Причем, как утверждали собеседники издания, компания получила от Центробанка лицензию на страхование сотрудников правоохранительных органов за несколько дней до тендера, а в рамках самих торгов ЦСО смогло обойти лидеров рынка — СОГАЗ, «ВТБ Страхование» и МАКС. Однако спустя несколько месяцев страховщик рухнул, в мае 2018-го ЦБ отозвал у него лицензию, а два месяца спустя контракт на страхование полицейских был без конкурса передан «ВТБ Страхованию».



Фото:   Сергей Бобылев/ТАСС
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
28 февраля 2020  14:40
Полковника Светлану Алешину отправили в СИЗО на два месяца. По словам источника, ее подозревают в получении взятки в несколько миллионов рублей.
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Полковника Светлану Алешину отправили в СИЗО на два месяца. По словам источника, ее подозревают в получении взятки в несколько миллионов рублей.  Закон
113
27 февраля 2020  16:22
Взятки получали в качестве незаконного вознаграждения за общее покровительство в осуществлении розничной торговли.
В Самаре бывший и действующий сотрудники райадминистрации задержаны по подозрению в получении взяток
Взятки получали   в качестве незаконного вознаграждения за общее покровительство в осуществлении розничной торговли. Закон
319
27 февраля 2020  15:30
Россиянку Наталью Крылову задержали утром 27 февраля при прилете в турецкую столицу, после чего в генконсульство обратился ее супруг.
В Стамбуле в рамках расследования дела о наркотиках задержали россиянку
Россиянку Наталью Крылову задержали утром 27 февраля при прилете в турецкую столицу, после чего в генконсульство обратился ее супруг.   Закон
284
26 февраля 2020  22:07
Рассмотрение ходатайств об аресте обоих подростков проходили в закрытом режиме.
Суд арестовал обоих подростков подозреваемых в подготовке убийства в Саратове
Рассмотрение ходатайств об аресте обоих подростков проходили в закрытом режиме.   Закон
279
26 февраля 2020  18:52
Ему также назначили штраф в размере 220 млн рублей.
Вынесен приговор бывшему замглавы Росгвардии в Самаре Дмитрию Сазонову: 12 лет колонии строгого режима
Ему также назначили штраф в размере 220 млн рублей.   Закон
325
26 февраля 2020  13:22
Решение по издательству Парк Гагарина в Самаре отложили
Решение по издательству «Парк Гагарина» в Самаре отложили
Его могут оштрафовать по закону об «иностранных агентах».  Закон
232
25 февраля 2020  14:38
Это второе ходатайство Реймера об УДО. В мае 2019 года суд отказал в замене тюремного заключения более мягким видом наказания.
Экс-главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Это второе ходатайство Реймера об УДО. В мае 2019 года суд отказал в замене тюремного заключения более мягким видом наказания.  Закон
378
Весь список
Происшествия
28 февраля 2020  13:44
Два браконьера из Тольятти наловили рыбы на 150 тысяч рублей
Два браконьера из Тольятти наловили рыбы на 150 тысяч рублей
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела. Происшествия
142
28 февраля 2020  13:33
Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
Он пришёл на работу в ОКБ Сухого в 1959 году после окончания Московского авиационного института. Происшествия
97
28 февраля 2020  11:33
Трамвай, рухнувший на машины у ТЦ Апельсин в Самаре, не подлежит восстановлению
Трамвай, рухнувший на машины у ТЦ «Апельсин» в Самаре, не подлежит восстановлению
Рельсы находятся в удовлетворительном состоянии.  Происшествия
158
Весь список
Криминал
28 февраля 2020  13:28
В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту хищения средств жильцов руководством управляющей компании ООО Жилстандарт
В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту хищения средств жильцов руководством управляющей компании ООО «Жилстандарт»
Причинен материальный ущерб на сумму более 1 000 000 рублей. Криминал
178
28 февраля 2020  11:45
В Самаре бывший и действующий сотрудники районной администрации подозреваются в получении взяток
В Самаре бывший и действующий сотрудники районной администрации подозреваются в получении взяток
В целом они получили более 470 тысяч рублей. Криминал
133
28 февраля 2020  10:49
В Самаре мужчина помогал в даче взятки за выдачу водительских прав
В Самаре мужчина помогал в даче взятки за выдачу водительских прав
Он собирался пердать 74 тысячи рублей. Криминал
149
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
524
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
915
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2890
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1268
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2329
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1787
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
366
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
581
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
643
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1364
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1867
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1891
Весь список

Мероприятия
Стартует новая программа выходных дней проекта «Время Тольятти–2020»
В Самарском художественном музее откроют выставку «Продолжение»
Сафаа Хади встретится с болельщиками перед матчем с "Оренбургом"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные