Суд арестовал на два месяца мужчину, бросившего гранату в полицейских в Самаре

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"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 сентября", - сказала собеседница агентства.27 июля наряд полиции выехал на вызов из-за семейного дебоша. Мужчина, находившийся в квартире, бросил в подъезд гранату, которая взорвалась. В результате супруга мужчины и сотрудники полиции получили телесные повреждения. После задержания у злоумышленника изъяли еще одну гранату.В отношении мужчины возбуждено дело по ст. 105 ("Покушение на убийство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и ст. 222.1 ("Незаконное приобретение взрывных устройств") УК РФ. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.