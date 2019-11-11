Суд арестовал историка Соколова по делу об убийстве аспирантки СПбГУ
11 ноября 2019 18:49
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Перед судебным заседанием адвокат Соколова Александр Почуев сообщал, что намерен добиваться домашнего ареста для ученого. Вместе с тем, по его словам, сам Соколов настаивал на том, чтобы его поместили под стражу. Почуев уточнил, что его подзащитный придерживается «признательной позиции».
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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