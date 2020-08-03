Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

311

"По ходатайству следователя владельцу турбазы "Глобус" судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении. Уточняется, что подозреваемый арестован на два месяца.Как установило следствие, семья из четырех человек, в том числе двое несовершеннолетних детей 16 и 10 лет, прибыли на турбазу 26 июля из города Барнаула, а через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти были обнаружены в номере. По данным следствия, в ночь на 27 июля из-за отключения электричества владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы подключить насосную станцию и всю систему водоснабжения базы. Установлено, что из-за работы генератора окись углерода попала в номера, по предварительным данным, отравление ею стало причиной смерти людей.На базе были выявлены нарушения пожарной, энергетической безопасности. На основании ч. 2 ст. 158 УПК РФ следователь внес представление владельцу базы об устранении причин и условий, способствовавших преступлению. Руководство турбазы обязано привести в соответствие условия нахождения и проживания на территории, в здании гостиницы и хозпостройках туристов и персонала, исключив угрозу для их жизни и здоровья. На период устранения нарушений работа базы приостановлена, ее круглосуточно охраняют сотрудники полиции.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, в связи с гибелью четырех человек по указанию прокурора региона Александра Руднева организована прокурорская проверка соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг. Прокуратура даст оценку действиям ответственных должностных лиц. По результатам проверки будут приняты меры реагирования по устранению нарушений закона, виновных привлекут к ответственности.Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю / ТАСС