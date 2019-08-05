Суд арестовал девятого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

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Ранее в понедельник суд поместил под стражу жителя Нижнего Новгорода Владислава Барабанова и студента МГТУ имени Баумана Даниила Конона.На заседании следователь отметил, что вина Конона подтверждается видеозаписями и протоколами. По его словам, Конон и пока не установленные люди "своим примером побуждали собравшихся участвовать в массовых беспорядках", игнорировали законные требования полицейских, вышли на проезжую часть, перекрыв движение.Барабанова задержали в субботу при выходе из спецприемника, где он отбывал семь суток административного ареста за повторное нарушение правил митинга.Вина молодого человека, по словам следователя, "подтверждается показаниями потерпевшего", но кто этот потерпевший, не уточняется. Сам фигурант вину не признает.Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у здания мэрии, его организовали незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. Во время несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.