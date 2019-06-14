Старший сын хоккеиста Соколова пришёл в сознание. Младший - задержан
14 июня 2019 16:16
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Юноша пока не разговаривает. Сейчас медики созвали консилиум по поводу состояния Максима. Известно, что они разрешили транспортировать молодого человека в другую больницу, однако особой потребности в этом не видят.
Максим был госпитализирован после бойни в коттедже на территории посёлка Новая Романовка Ленинградской области. Там была убита его мать. Причём сначала сообщалось, что в расправе подозревали именно 18-летнего юношу.
Младший брат Арсений отмечал, что, узнав об убийстве матери, нанёс ножевое ранение Максиму.
Однако следователи не верят версии 15-летнего подростка.
Юноша уже задержан. В СКР не исключают, что именно он причастен к жестокой расправе.
Младший сын бывшего вратаря СКА и сборной России Максима Соколова Арсений перед задержанием говорил, что его брат — 18-летний Максим — готовил ритуальное убийство себя и всей семьи, сообщает Лайф со ссылкой на Mash. По его словам, о подготовке такого преступления брат якобы говорил неделю назад.
На допросе он заявил, что 13 июня около 13 часов в его комнату зашёл старший брат Максим с кухонным ножом и попытался его душить, а после ударить ножом.
Парень смог дать отпор, выбил нож, выбежал на улицу и побежал к соседям попросить помощи. Заручившись поддержкой соседа-пенсионера Романа Гатченко, он с двумя ножами вернулся домой.
Там они увидели уже мёртвую Ирину Соколову. Арсений, по его словам, не смог сдержать себя, напал на брата и ударил его ножом в грудь и шею.
Напомним, тело супруги легендарного хоккейного вратаря Соколова нашли в коттедже на территории посёлка Новая Романовка Ленинградской области. Там же с телесными повреждениями был обнаружен 18-летний сын убитой — Максим Соколов. Его госпитализировали. На причастность к убийству женщины проверяют обоих сыновей. После допроса 15-летнего Арсения задержали.
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