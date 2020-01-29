Стало известно о происхождении подброшенных Голунову наркотиков
29 января 2020 22:33
62
Как выяснилось, наркотические вещества были изъяты в ходе двух операций по поимке настоящих наркоторговцев, но позднее они пропали.
Осужденные за сбыт дали показания на задержанных по делу журналиста сотрудников полиции, отметив при этом, что правоохранители значительно занизили количество изъятого у них наркотика — вещество полицейские оставили для «раскрытия» несуществующих преступлений.
Ранее 29 января были задержаны пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы — Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и экс-начальник отделения Игорь Ляховец. По данным Следственного комитета (СК), именно они подложили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова.
По словам источника «Известий», задержанным инкриминируются преступления по трем статьям УК РФ — 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), 286-й («Превышение должностных полномочий») и 303-й («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»). Свою вину они не признали.
В ближайшее время экс-полицейским предъявят обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать об избрании для них меры пресечения в суде.
14 января, Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий, а за день до этого стало известно и возбуждении соответствующего уголовного дела.
Журналист был задержан в июне в Москве. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ, свою вину журналист полностью отрицал. Позднее в том же месяце глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении полицейских, занимавшихся его делом. Также были уволены со службы начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
29 января 2020 22:33
Наркотики, которые подложили журналисту Ивану Голунову, были похищены после операций по задержанию наркоторговцев. Закон
61
28 января 2020 15:50
При падении крана из кабины управления выпал крановщик – мужчина, 1984 года рождения, который получил телесные повреждение несовместимые с жизнью. Закон
332
28 января 2020 15:40
По предварительному сговору со знакомой. Закон
331
27 января 2020 18:51
Хозяин самарской подрядной организации «Больверк» обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах при строительстве порта в Калининградской... Закон
383
27 января 2020 17:44
Дело цыган-рабовладельцев увенчалось обвинительным приговором. Закон
365
27 января 2020 17:04
Он пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке. Закон
316
25 января 2020 18:34
Восстановиться на службе по суду подполковнику полиции Валерию Орлову не удалось. Закон
620
Происшествия
29 января 2020 19:42
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Происшествия
159
29 января 2020 15:46
Проезжая на своём автомобиле через лесную полосу, автомобиль мужчины забуксовал в снегу. Пытаясь выбраться из колеи, мужчина повредил ногу. Происшествия
202
29 января 2020 13:26
Выявленная продукция по предписанию инспектора Россельхознадзора была отправлена на утилизацию. Происшествия
219
Криминал
29 января 2020 13:53
Злоумышленник орудовал в ночное время. Криминал
239
29 января 2020 12:52
Он отвлекся от жертвы, погнавшись за проходившей мимо женщиной. Криминал
191
29 января 2020 12:38
Полицейские изъяли 92 единицы оружия и более 2000 патронов. Криминал
204
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
406
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2032
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
746
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1660
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1368
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
944
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
962
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1424
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1506
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1776
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2894
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3432
Мероприятия