Стало известно о первом преступлении, совершённом в космосе
24 августа 2019 22:46
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Адвокат Макклейн подтвердила, что его подзащитная призналась в преступлении. Однако женщина объяснила поступок тем, что хотела удостовериться в благополучном финансовом состоянии экс-супруги.
По правилам МКС, всё происходящее в космосе находится под национальным правом. Поэтому если астронавта признают виновной, то её будут судить по законодательству США.
Фото из открытых источников
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