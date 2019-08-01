Стал известен четвертый подозреваемый по делу о беспорядках на митингах

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СК предъявил ему обвинение по ст. 212 УК (массовые беспорядки). Об этом рассказал РБК источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.Ранее ГСУ СКР по Москве сообщило, что по делу о беспорядках задержаны пять человек и назвало имена троих из них: Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Иван Подкопаев. Раджабов ранее был арестован Мещанским судом Москвы на десять суток, сообщал проект «ОВД-Инфо».27 июля в центре Москвы прошел несанкционированный митинг, в котором приняли участие не согласные с отказом Мосизбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. По данным МВД, были задержаны более тысячи человек. СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Также возбуждено три уголовных дела по ст. 318 УК о применении насилия к представителям власти.Фото: Андрей Любимов / РБК