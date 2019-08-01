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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Стал известен четвертый подозреваемый по делу о беспорядках на митингах

1 августа 2019 23:12
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По делу о беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы задержаны пять человек. Известны фамилии четырех из них.
Четвертым обвиняемым в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля стал Самариддин Раджабов, сообщили источники РБК.

СК предъявил ему обвинение по ст. 212 УК (массовые беспорядки). Об этом рассказал РБК источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

Ранее ГСУ СКР по Москве сообщило, что по делу о беспорядках задержаны пять человек и назвало имена троих из них: Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Иван Подкопаев. Раджабов ранее был арестован Мещанским судом Москвы на десять суток, сообщал проект «ОВД-Инфо».

27 июля в центре Москвы прошел несанкционированный митинг, в котором приняли участие не согласные с отказом Мосизбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. По данным МВД, были задержаны более тысячи человек. СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Также возбуждено три уголовных дела по ст. 318 УК о применении насилия к представителям власти.


Фото: Андрей Любимов / РБК






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Комментарии



Закон
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