Спецназ задержал мужчину, захватившего банк в центре Киева

Украинский спецназ задержал мужчину, который угрожал взорвать бомбу в отделении банка в центре Киева, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло", - написал он в Facebook
. По его словам, в дальнейшем его ожидает суд и "длительное тюремное заключение".
Представитель СБУ сообщил, что у мужчины были с собой составляющие взрывного устройства. "Сотрудники спецподразделения "Альфа", которые осуществляли задержание и оценку информации, подтвердили, что [у захватившего банк] были элементы, составляющие и рычаг, которые свидетельствовали о возможном наличии взрывного устройства и возможности удаленного его приведения в действие", - сообщил он в эфире телеканала "112 Украина"
.
В настоящее время на месте работают взрывотехники.
Фото: Анна Марченко/ТАСС
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