Создавший спецэффекты для "Аватара" россиянин получил 26 лет за убийство родных
11 октября 2019 20:25
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Конфликт между мужчиной и его пожилыми родителями произошёл из-за собаки по кличке Энзо. Кудрявцев посчитал, что здоровье домашнего питомца постоянно ухудшается из-за того, что родные открывают окна и устраивают сквозняки. После очередной ссоры он схватился за нож и зарезал их.
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