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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Совладелец группы компаний «Тандем» замечен в неуплате налогов

20 декабря 2019 21:10
89
Претензии к Валерию Клешневу сперва высказали фискалы, а затем полиция.
Руководимая Клешневым фирма «Тандем Агро» сдала в ФНС недостоверные данные, передает «СО» ОНЛАЙН. Как установила полицейская проверка, в 2015–2017 годах бизнесмен умышленно занизил налогооблагаемую базу посредством заключения фиктивных договоров с фирмами «Агропродторг», «Вектор», «Волна», «Актив М», «Волгаторгснаб».

В налоговую инспекцию были представлены декларации по НДС и налогу на прибыль с заведомо ложными сведениями. Сумма недоимки — более 27,5 млн рублей. Материалами в отношении «Тандем Агро» занимается Следственный комитет.

Компания «Тандем Агро» зарегистрирована в 2015 году в поселке Просвет Волжского района. Директор Валерий Клешнев, учредители — Валерий Клешнев, Сергей Кривоносов, Николай Мельников. В 2015–2016 годах выручка фирмы составляла около 1,8 млрд руб., сейчас немного упала, но все равно выглядит внушительно. В 2018 году этот показатель составил 988 млн рублей.

Возможный фигурант уголовного дела о неуплате налогов Валерий Клешнев в разное время входил в число учредителей или руководителей компаний «Тандем Зерно», «Тандем Зерновой», «Тандем Сельхоз», «Тандем Семена». 
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Комментарии


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