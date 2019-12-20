Совладелец группы компаний «Тандем» замечен в неуплате налогов
20 декабря 2019 21:10
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В налоговую инспекцию были представлены декларации по НДС и налогу на прибыль с заведомо ложными сведениями. Сумма недоимки — более 27,5 млн рублей. Материалами в отношении «Тандем Агро» занимается Следственный комитет.
Компания «Тандем Агро» зарегистрирована в 2015 году в поселке Просвет Волжского района. Директор Валерий Клешнев, учредители — Валерий Клешнев, Сергей Кривоносов, Николай Мельников. В 2015–2016 годах выручка фирмы составляла около 1,8 млрд руб., сейчас немного упала, но все равно выглядит внушительно. В 2018 году этот показатель составил 988 млн рублей.
Возможный фигурант уголовного дела о неуплате налогов Валерий Клешнев в разное время входил в число учредителей или руководителей компаний «Тандем Зерно», «Тандем Зерновой», «Тандем Сельхоз», «Тандем Семена».
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