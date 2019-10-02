Сотрудница Управления Роспотребнадзора СО предстанет перед судом за получение взятки

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В ноябре 2018 года обвиняемая получила от индивидуального предпринимателя через другого сотрудника Роспотребнадзора 20 тысяч рублей, пообещав не проводить внеплановую проверку.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской област