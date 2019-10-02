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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Сотрудница Управления Роспотребнадзора СО предстанет перед судом за получение взятки

2 октября 2019 16:07
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За 20 тысяч рублей, пообещав ИП не проводить внеплановую проверку.
Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении главного специалиста - эксперта отдела защиты прав потребителей и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, обвиняемой по статье "Получение взятки".

В ноябре 2018 года обвиняемая получила от индивидуального предпринимателя через другого сотрудника Роспотребнадзора 20 тысяч рублей, пообещав не проводить внеплановую проверку.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 


Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской област
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Закон
2 октября 2019  16:07
За 20 тысяч рублей, пообещав ИП не проводить внеплановую проверку.
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