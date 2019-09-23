Сотрудница ГУ МЧС СО отстранена от занимаемой должности за получение взятки через посредника

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Полицейские установили 37-летнего руководителя, которой передали 24 тысяч рублей за беспрепятственную сдачу экзамена на право управления маломерными судами.Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте выявлен и задержан спасатель, который, действуя как посредник, получил крупную денежную сумму за получение прав управления маломерными судами.В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 37-летнего руководителя одного из подразделений ГУ МЧС России по Самарской области, которой посредник передал 24 тысяч рублей за получение тремя гражданами положительных результатов при прохождении аттестации судоводителей и беспрепятственную сдачу экзамена на право управления маломерными судами.По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы на срок до одного года.Также транспортными полицейскими в ходе реализации данной оперативной информации за выдачу фиктивных свидетельств об обучении судовождению задержан директор одной из школ судовождения Самарской области.В настоящее время сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте проводятся мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности.Решением суда сотрудница ГУ МЧС по Самарской области отстранена от занимаемой должности.Силовую поддержку оперативникам Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте оказывали сотрудники ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, передает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.