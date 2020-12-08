Сотрудниками УФСИН СО предотвращена доставка запрещенных предметов в ИК-26

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В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативным отделом ИК №26 совместно с ОНК ОМВД России по Волжскому району досмотрен автомобиль марки ВАЗ-2103, принадлежащий гражданину В. Транспортное средство было доставлено эвакуатором на прилегающую территорию к учреждению для дальнейшего ремонта в автосервисе в колонии.

При досмотре в переднем правом колесе обнаружено 10 сотовых телефонов, 10 сим-карт, 13 зарядных устройств, 7 наушников, 3 WI-FI роутера, аккумуляторная батарея для сотового телефона, телефонный экран, тату машинка, 2 флеш-карты, 2 адаптера для флеш-карт и 10 тюбиков по 100 таблеток препарата «дианабол».

На данный момент проводится проверка. Собранные материалы переданы по подследственности, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.