Сотрудник ПАО "Кузнецов", обвиняемый в коммерческом подкупе, предстанет перед судом
9 июля 2019 14:52
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По версии следствия, 19 февраля 2019 года обвиняемый, находясь в своем служебном кабинете, при проведении сотрудниками УФСБ России по Самарской области оперативного мероприятия «оперативный эксперимент», получил от менеджера ООО, являющегося подрядчиком ПАО «Кузнецов» по договору генерального подряда 500 тысяч рублей, за беспрепятственное согласование ООО вопроса о смене производителя продукции, не предусмотренной проектной документацией по договору.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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