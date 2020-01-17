Соавтору закона о домашнем насилии Оксане Пушкиной пригрозили расправой

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Он рассказал, что на официальную почту Пушкиной недавно прислали предупреждение о том, что кто-то готовит "некую силовую акцию".— Пришло сообщение от некоего гражданина, где он утверждает, что получил письменную информацию о том, что в отношении Оксаны Пушкиной готовится некая силовая акция, из которой следует, что есть прямая угроза жизни депутата, — рассказал он.Добрынин отметил, что прошлое обращение в МВД оставили без ответа. Он убеждён, что правоохранители должны провести проверку или возбудить уголовное дело.Фото: соцсети