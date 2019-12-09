Смертельные гонки сына экс-полицейского. Почему ему не избежать ответственности
9 декабря 2019 21:15
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Автор Сергей Юсов/life.ru
Резонансное ДТП в самом сердце Нижнего Новгорода потрясло жителей города. Японский внедорожник Toyota Highlander на полной скорости выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя машинами. От удара один из автомобилей вылетел на тротуар, где в этот момент стояла группа детей, которые шли в театр. Девять школьников попали в больницы, а их учительница скончалась. Предварительным виновником трагедии правоохранители называют Виктора Пильганова – сына экс-заместителя областного главка МВД Александра Пильганова. Лайф рассказывает о антигероях из полиции, решивших превратить родной город в трассу "Формулы-1".
Отец и сын Пильгановы
Прибывшие на место правоохранители задержали водителя — Виктора Пильганова, по сообщению ряда СМИ, от него пахло алкоголем, возможно, именно поэтому он отказался от медицинского освидетельствования. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (часть 4 статьи 264). Пильганову-младшему грозит до двенадцати лет колонии. Его отец, генерал-майор в отставке, также в момент аварии находился в автомобиле, который ему и принадлежит. Но вряд ли теперь его статус сыграет свою роль, тем более что Виктора уже не раз лишали прав за управление машиной в состоянии опьянения. Впервые — в 2014 году, мужчину тогда поймали пьяным за рулём. Второй — в 2015-м за отказ от прохождения медосвидетельствования. По данным источника Лайфа, за нарушение ПДД Пильганов был даже судим, но в момент страшной аварии он сидел за рулём вполне легально.
Своего автомобиля Пильганов не имеет. Лайфу неизвестно, как часто отец даёт сыну погонять на дорогом внедорожнике, но на машине числилось штрафов более чем на 80 тысяч рублей, правда все они оплачены. Да и ДТП у японской иномарки далеко не первое.
До этого машина участвовала в двух столкновениях — в мае и декабре 2016 года. Обе автоаварии пришлись, что называется, в лоб, и в таких случаях чаще виноват водитель.
Номерок блатной и жизнь "не по средствам"
Благодаря социальным сетям почти весь Интернет очень скоро узнал номер злополучной машины: А 888 АА. В лихие девяностые таким красивым номером щеголяли мерседесы "братков", сейчас же цена такого набора цифр и букв на чёрном рынке составляет более миллиона рублей.
— Купить такой номер можно, стоит он более миллиона рублей. В социальных сетях есть специальные группы, которые продают красивые номера, можно, в принципе, купить любой номер, были бы деньги, — рассказывает Лайфу источник, знакомый с ситуацией.
Средняя зарплата Александра Пильганова в его бытность заместителем начальника ГУ МВД по Нижегородской области составляла почти два миллиона рублей в год. Однако заработать генерал сумел не только на красивый номер и японский джип. Его супруга владеет не менее элитным автомобилем — Toyota Land Cruiser Prado. В собственности у них три квартиры и два земельных участка. Жена Пильганова — старшего не олигарх — её средний годовой доход чуть больше 700 тысяч. А такие внедорожники, квартиры и участки, по скромным подсчётам, обошлись бы семье в 50–60 миллионов рублей. Местные СМИ и блогеры обвиняли управление, в котором работал генерал, в финансовых махинациях как раз в момент отставки Пильганова. Впрочем, без работы он долго не засиделся. В данный момент он числится советником генерального директора по правовым вопросам в ООО "Нижегородтеплогаз".
Неотвратимость наказания
Меру пресечения Виктору Пильганову выберет суд. Скорее всего, лихач получит сполна, ведь даже несмотря на статус отца, замять смертельное ДТП не так просто. Но при тщательном рассмотрении истории отца и сына Пильгановых в какой-то момент приходит на ум ужасное слово — безнаказанность. И это слово не может повториться в случае с гибелью женщины и девятью пострадавшими детьми.
Фото из открытых источников
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