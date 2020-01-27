Следственный комитет намерен вернуть Сергея Шипицина в тюрьму
27 января 2020 18:51
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В начале декабря Шипицин по решению Приморского районного суда города Санкт-Петербурга был взят под стражу. Однако в канун Нового года, 31 декабря, его отпустили под домашний арест. Такое положение дел не устроило следователей. «Органы следствия не согласны с данным решением. В связи с чем, суду будут представлены возражения», — сообщили в ведомстве.
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