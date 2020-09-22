Следователь отказался показать Сафронову материалы, в передаче которых он обвиняется

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Следователь ФСБ Александр Чабан отказался ознакомить советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова с материалами, которые он якобы передавал чешской разведке. Об этом ТАСС рассказал адвокат Сафронова Иван Павлов.

"По словам следователя, он не так понял ходатайство Ивана и предъявлять ему документы, которые он просит, не будет. Абсурд продолжается, будем действовать в рамках тех возможностей, которые у нас есть", - сказал адвокат. По его словам, недавно с участием Сафронова были проведены "некоторые следственные действия", однако их суть не раскрыли, сославшись на подписку о неразглашении.

Ранее сообщалось, что следователь ФСБ Александр Чабан обещал показать обвиняемому в государственной измене Сафронову материалы, которые тот якобы передавал чешской разведке.

По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Следователь ФСБ заявил, что дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова, который до мая 2019 года работал в газете "Коммерсант", с июля того же года - в "Ведомостях". 18 мая 2020 года он стал советником главы Роскосмоса.

Фото: Андрей Васильев/ТАСС