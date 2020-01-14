Силовики задержали экс-главу центра ядерной медицины за создание ОПГ
14 января 2020 14:41
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По словам источника, Козин и его заместитель создали преступную группировку, целью которой были хищения бюджетных средств. Помимо них в преступлении подозревают директора петербургского филиала «Центральный проектный институт ядерной медицины» Павла Демидова. Всех участников предполагаемой группы подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное преступной группой или в особо крупном размере).
РБК направил запросы в «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины» ФМБА России, пресс-службу Федерального медико-биологического агентства, в структуру которого входит центр, петербургский филиал «Центрального проектного института ядерной медицины», пресс-службу МВД России и СКР.
Согласно данным системы СПАРК, Козин был исполняющим обязанности директора центра с 2012 по 2017 год. Преступная группировка, полагают следователи, появилась в организации не позднее 2014 года. Помимо Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины, Козин занимал руководящие посты в других компаниях (например, ТД «Тагилоогнеупор») однако все они к настоящему моменту ликвидированы. Информация о Козине и его заместителях на момент публикации материала была недоступна на сайте центра, однако список руководителей ФЦПиРОЯМа сохранился в кэше.
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Валдимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России. Его заместитель, Дмитрий Удовенко, получил благодарность.
Павел Демидов упоминается на сайте федерального центра вплоть до февраля 2018 года. К этому периоду времени относится сообщение, что Демидов посетил Чечню в составе группы экспертов, которая должна была обеспечить подготовку проекта Центра ионно-протонной терапии онкологических заболеваний. Павел Демидов указывался в составе руководства ФЦПиРОЯМа уже после ухода Козина с поста директора и назначения на эту должность нового руководителя, Сергея Отрубчака.
ФГУП ФЦПиРОЯМ — это структура Федерального медико-биологического агентства, созданная в 2010 году. В сферу ее работы входит запуск медицинских радиологические центров. На сайте ФГУПа указывается, что с 2010 года структура приняла участие в строительстве более 30 медицинских учреждений. Филиал «Центральный проектный институт ядерной медицины» в Петербурге, где работал один из фигурантов, занимался разработкой проектной документации для учреждений. В системе СПАРК указано, что по адресу, где был зарегистрирован институт, располагались еще четыре компании. «Компетенции работающего в Центре персонала позволяют предприятию выполнять функцию Генерального подрядчика, оформлен полный пакет разрешительной документации, необходимой в соответствии с требованиями законодательства для проектирования и сооружения радиационноопасных объектов», — говорится на сайте ФЦПиРОЯМа.
В апреле 2019 года «Дождь» упоминал ФЦПиРОЯм в контексте уголовных дел, заведенных из-за нарушений при строительстве космодрома Восточный. СК, как стало известно журналистам, завел уголовное дело о мошенничестве на сумму более 100 млн руб. из-за строительства медицинского центра космодрома. Как выяснили следователи, ФМБА через ФЦПиРОЯМ заключило фиктивные контракты на проведение изыскательных работ при подготовке строительства. Подрядчиком, в частности, стала компания ООО «МосПромСтрой». Эта компания, как установили следователи, не обладала необходимыми производственными мощностями, чтобы исполнить контракт. В ФЦПиРОЯм это понимали, однако все 109 млн руб., которые полагались компании по контракту, были переведены на счета «МосПромСтроя» и потрачены. Как писал «Дождь», главой «МосПромСтроя» на момент заключения договора была Валентина Плужник, которая параллельно возглавляла зарегистрированную в Петербурге архитектурную компанию ООО «Раум-инжиниринг». Эта компания была связана с Артемом Вилкиным — бывшим главой контрактной службы Федерального медико-биологического агентства, которое и заказывало строительство медцентра на космодроме. Компания «Раум-инжиниринг», упоминаемая в расследовании строительства медицинского центра на Восточном, на момент ликвидации возглавлялась Александром Дроботовым. Этот же человек, по данным СПАРК, сейчас возглавляет Центральный проектный институт ядерной медицины, фигурирующий в новом уголовном деле.
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