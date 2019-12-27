Сергей Зверев обратился в ЕСПЧ из-за штрафа за пикет у стен Кремля
27 декабря 2019 21:23
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В мае Тверской суд Москвы оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей за состоявшийся в марте одиночный пикет возле стен Кремля. Мосгорсуд впоследствии сократил эту сумму на треть.
"Мы жалуемся на нарушение 6-й, 10-й и 11-й статей Европейской конвенции - право на выражение мнения и на справедливый суд", - сказала адвокат.
Она пояснила, что одиночный пикет не требует согласования, но закон о митингах запрещает проводить любые мероприятия "в непосредственной близости от резиденции президента". Границы этой близости не определены. "Это 10 метров, 100 метров? Если бы были границы, то можно было бы определить, что он нарушил", - отметила адвокат.
Она добавила, что ранее ЕСПЧ указал, что не считает такой абсолютный запрет оправданным, а призывает оценивать конкретное мероприятие. "Это был одиночный, абсолютно мирный пикет. Наказание за него непропорционально", - сказала Глушкова.
В январе этого года началось строительство завода по розливу воды вблизи поселка Култук Иркутской области. Проектная мощность предприятия - 190 миллионов литров воды год. Основным инвестором проекта является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае. Ее интересы в регионе представляет ООО "Аквасиб".
Межрегиональная природоохранная прокуратура оспорила законность выделения участка под завод. В марте Кировский районный суд Иркутска приостановил строительство, положительная экологическая экспертиза, на основании которой начали возводить объект, признана незаконной. Решение нижестоящей инстанции 25 июня подтвердил Иркутский областной суд.
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