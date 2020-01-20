Самарцам придется платить транспортный налог за несуществующие суда
20 января 2020 18:16
131
Огромное число владельцев «необлагаемых» плавсредств или не знали об инновации, или просто не успели воспользоваться своим шансом — и автоматически попали под фискальное бремя.
Как пояснили в государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области, всего в реестре числится 42175 судов. Из них гребных — 1460, моторных судов с мощностью подвесного мотора до 10 л.с. и весом до 200 кг — 4570.
Многим владельцам придется платить за суда, которых давно не существует. Правило об обязательной постановке в реестр маломерных судов действовало только до 2012 года. После того, как норма изменилась, собственники судов заниматься исключением их оттуда не стали.
Таким образом, существенная часть тех, кому придется платить «лишний» налог, могли давно избавиться от лодок. И исключать из реестра им предстоит суда уже несуществующие.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
20 января 2020 18:16
Более 5 тысяч самарцев могут стать жертвами новой системы налогообложения маломерных судов. Закон
128
20 января 2020 17:18
В мае–апреле 2019 года жители поволжских регионов были шокированы резким спадом воды в Волге и массовой гибелью рыбы на обнажившемся дне. Закон
98
20 января 2020 14:52
Возбужденно уголовное дело. Закон
136
17 января 2020 23:54
Большинство «серых» сим-карт принадлежало Билайну (ПАО «ВымпелКом»). Закон
691
17 января 2020 23:48
Санкции применены по требованию Ространснадзора, который не обнаружил в самарских электричках сотрудников транспортной безопасности. Закон
667
17 января 2020 23:43
Защитник интересов парламентария отметил, что отправил уже второе обращение в МВД. Закон
585
17 января 2020 23:17
Комиссия по ценным бумагам и биржам США два дня допрашивала основателя Telegram Павла Дурова. Регулятора интересовало, на что направлены $1,7 млрд от инвесторов. Закон
609
Происшествия
20 января 2020 13:36
В подвал пермской гостиницы вылилось более 200 тонн кипятка. Происшествия
157
20 января 2020 12:39
Она была госпитализирована. Происшествия
176
20 января 2020 11:48
Сейчас на месте работают оперативные службы. Происшествия
191
Криминал
20 января 2020 11:57
Похититель высадил его по дороге. Криминал
230
20 января 2020 10:56
По предварительным данным погибший приехал навестить своего ребёнка. Криминал
205
20 января 2020 10:53
Задержанный работал курьбером в интернет-магазине. Криминал
177
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
201
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1663
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
574
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1454
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1218
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
800
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
816
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1253
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1359
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1586
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2696
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3235
Мероприятия