Самарцам придется платить транспортный налог за несуществующие суда

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Огромное число владельцев «необлагаемых» плавсредств или не знали об инновации, или просто не успели воспользоваться своим шансом — и автоматически попали под фискальное бремя.Как пояснили в государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области, всего в реестре числится 42175 судов. Из них гребных — 1460, моторных судов с мощностью подвесного мотора до 10 л.с. и весом до 200 кг — 4570.Многим владельцам придется платить за суда, которых давно не существует. Правило об обязательной постановке в реестр маломерных судов действовало только до 2012 года. После того, как норма изменилась, собственники судов заниматься исключением их оттуда не стали.Таким образом, существенная часть тех, кому придется платить «лишний» налог, могли давно избавиться от лодок. И исключать из реестра им предстоит суда уже несуществующие.Фото: соцсети