Я нашел ошибку
Главные новости: 
Контракт на оказание транспортных услуг скорой помощи Самары может быть не исполнен вследствие нереальности включенных в него требований.
Условия аутсорсинга для скорой помощи Самары попытаются опротестовать
Школы и детские сады Ульяновской области присоединились к Программе по развитию личностного потенциала
Школы и детские сады Ульяновской области присоединились к Программе по развитию личностного потенциала
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Принц пояснил, что вместе со своей женой Меган Маркл надеялся продолжать служить королеве, но без получения государственного финансирования. Это оказалось невозможным.
Принц Гарри назвал «великой печалью» отказ от королевских полномочий
Теперь процесс получения документа упрощён и практически полностью автоматизирован.
Россияне оформили первые загранпаспорта в криптокабинах
Во всех подразделениях организованы и проведены крестные ходы, а в храмах и молельных комнатах при исправительных учреждениях проведены праздничные церковные службы.
В исправительных учреждениях УФСИН СО отпраздновали Крещение Господне
Госдума обсудит президентский законопроект на внеочередном заседании 21 января. Рассмотрение документа запланировано на 23-е число.
Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию
Более 5 тысяч самарцев могут стать жертвами новой системы налогообложения маломерных судов.
Самарцам придется платить транспортный налог за несуществующие суда
сегодня  Понедельник, 20 января, 20:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/01:
USD 61.53
-0.04
EUR 68.54
-0.12
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Самарцам придется платить транспортный налог за несуществующие суда

20 января 2020 18:16
131
Более 5 тысяч самарцев могут стать жертвами новой системы налогообложения маломерных судов.
Более 5 тысяч самарцев могут стать жертвами новой системы налогообложения маломерных судов. С 2020 года транспортный налог обязаны платить все без исключения судовладельцы, если те зарегистрированы в реестре. Даже владельцы весельных лодок и моторных, с мощностью мотора до 10 л.с.– если не успеют снять таковые с учета, передает «СО» ОНЛАЙН.

Огромное число владельцев «необлагаемых» плавсредств или не знали об инновации, или просто не успели воспользоваться своим шансом — и автоматически попали под фискальное бремя.

Как пояснили в государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области, всего в реестре числится 42175 судов. Из них гребных — 1460, моторных судов с мощностью подвесного мотора до 10 л.с. и весом до 200 кг — 4570.

Многим владельцам придется платить за суда, которых давно не существует. Правило об обязательной постановке в реестр маломерных судов действовало только до 2012 года. После того, как норма изменилась, собственники судов заниматься исключением их оттуда не стали.

Таким образом, существенная часть тех, кому придется платить «лишний» налог, могли давно избавиться от лодок. И исключать из реестра им предстоит суда уже несуществующие.


Фото:   соцсети 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
20 января 2020  18:16
Более 5 тысяч самарцев могут стать жертвами новой системы налогообложения маломерных судов.
Самарцам придется платить транспортный налог за несуществующие суда
Более 5 тысяч самарцев могут стать жертвами новой системы налогообложения маломерных судов.  Закон
128
20 января 2020  17:18
В мае–апреле 2019 года жители поволжских регионов были шокированы резким спадом воды в Волге и массовой гибелью рыбы на обнажившемся дне.
Гидроэнергетиков объявили невиновными в массовой гибели рыбы на Волге
В мае–апреле 2019 года жители поволжских регионов были шокированы резким спадом воды в Волге и массовой гибелью рыбы на обнажившемся дне.  Закон
98
20 января 2020  14:52
Возбужденно уголовное дело.
В Тольятти полицейские задержали пассажира автомобиля со свертком гашиша
Возбужденно уголовное дело.  Закон
136
17 января 2020  23:54
Большинство «серых» сим-карт принадлежало Билайну (ПАО «ВымпелКом»).
Силовики перехватили более 2,5 тыс сим-карт сотовиков, распространявшихся в регионе незаконно
Большинство «серых» сим-карт принадлежало Билайну (ПАО «ВымпелКом»).  Закон
691
17 января 2020  23:48
Санкции применены по требованию Ространснадзора, который не обнаружил в самарских электричках сотрудников транспортной безопасности.
Штраф за отсутствие охраны в самарских электричках обжалуют
Санкции применены по требованию Ространснадзора, который не обнаружил в самарских электричках сотрудников транспортной безопасности.  Закон
667
17 января 2020  23:43
Защитник интересов парламентария отметил, что отправил уже второе обращение в МВД.
Соавтору закона о домашнем насилии Оксане Пушкиной пригрозили расправой
Защитник интересов парламентария отметил, что отправил уже второе обращение в МВД.  Закон
585
17 января 2020  23:17
Комиссия по ценным бумагам и биржам США два дня допрашивала основателя Telegram Павла Дурова. Регулятора интересовало, на что направлены $1,7 млрд от инвесторов.
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
Комиссия по ценным бумагам и биржам США два дня допрашивала основателя Telegram Павла Дурова. Регулятора интересовало, на что направлены $1,7 млрд от инвесторов.  Закон
609
Весь список
Происшествия
20 января 2020  13:36
Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок В подвал пермской гостиницы вылилось более 200 тонн кипятка.
Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок
В подвал пермской гостиницы вылилось более 200 тонн кипятка. Происшествия
157
20 января 2020  12:39
В Самаре иномарка сбила девушку-пешехода
В Самаре иномарка сбила девушку-пешехода
Она была госпитализирована. Происшествия
176
20 января 2020  11:48
В Самаре из арбитражного суда эвакуировали сотрудников и посетителей
В Самаре из арбитражного суда эвакуировали сотрудников и посетителей
Сейчас на месте работают оперативные службы.  Происшествия
191
Весь список
Криминал
20 января 2020  11:57
В Кинеле украли автомобиль с ребенком
В Кинеле украли автомобиль с ребенком
Похититель высадил его по дороге. Криминал
230
20 января 2020  10:56
На Мехзаводе в Самаре мужчину застрелили из охотничьего ружья По предварительным данным погибший приехал навестить своего ребёнка.
На Мехзаводе в Самаре мужчину застрелили из охотничьего ружья
По предварительным данным погибший приехал навестить своего ребёнка. Криминал
205
20 января 2020  10:53
В Самарской области предотвратили сбыт крупной партии наркотиков
В Самарской области предотвратили сбыт крупной партии наркотиков
Задержанный работал курьбером в интернет-магазине. Криминал
177
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
201
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1663
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
574
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1454
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1218
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
800
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
816
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1253
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1359
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1586
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2696
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3235
Весь список

Мероприятия
Путешествия под стук колес
В Самаре состоится первенство области по легкой атлетике
На территории «Чайки» пройдет первенство Самарской области по лыжным гонкам
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные