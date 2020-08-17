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Самарским УФАС возбуждено дело в отношении ООО «Амонд», ООО СЗ «Шард» и Департамента градостроительства Самары
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Самарским УФАС возбуждено дело в отношении ООО «Амонд», ООО СЗ «Шард» и Департамента градостроительства Самары

17 августа 2020 18:33
183
Установлено, что Департамент выступил заказчиком электронных аукционов.
В Самарское УФАС России поступили материалы Прокуратуры Самары, содержащие информацию о действиях ООО «Амонд», ООО Специализированный застройщик «Шард» (далее - ООО СЗ «Шард») и Департамента градостроительства Самары (далее – Департамент), указывающие на признаки заключения антиконкурентного соглашения.

Установлено, что Департамент выступил заказчиком электронных аукционов. Предметом закупок являются выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

- «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе г.Самара. Строительство автомобильной дороги от примыкания к ул. Осетинской с выходом на автомобильную дорогу на ул. Народная».
- «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе г.Самара. Строительство автомобильной дороги по ул. Александра Солженицына до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов».
- «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.Самара. 14 квартал. 4 микрорайон. Детский сад».

По итогам данных аукционов муниципальные контракты заключены Департаментом:

- с ООО «Амонд» строительство автомобильных дорог от примыкания к ул. Осетинской с выходом на автомобильную дорогу на ул. Народная» и дороги по ул. Александра Солженицына до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов»;
-с ООО СЗ «Шард» выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.Самара. 14 квартал. 4 микрорайон. Детский сад».

Из полученных материалов прокуратуры следует, что проектные документации на строительство объектов разработаны по заказу ООО СЗ «Шард» в 2017-2018 годах. Данные документации были переданы Обществом в орган местного самоуправления. Впоследствии на основе данных документаций разработаны аукционные документации.

В 2019 году Департамент градостроительства Самары разместил для неопределенного круга лиц извещения о проведении торгов на строительство вышеуказанных объектов.

Следует отметить, что, исходя из имеющихся документов и сведений, ООО СЗ «Шард» образует с ООО «Амонд» подконтрольную группу лиц по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст. 9 Закона о защите конкуренции.

В силу ст.16 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются соглашения между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

На основании вышеизложенного Самарским УФАС России принято решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Амонд», ООО СЗ «Шард» и Департамента градостроительства г.о. Самара, руководствуясь ч.13 ст.44 Закона о защите конкуренции. 
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17 августа 2020  18:33
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