Самарский рыбак незаконно ловил сетью рыбу
27 октября 2019 11:20
90
Полицейские задержали жителя Самары на месте происшествия. Мужчина зная, что вылов рыбы с помощью сетей и иных подручных средств здесь строго запрещен, на лодке собирал заранее расставленные лесковые рыболовные сети.
При досмотре его лодки сотрудники полиции обнаружили и изъяли незаконный улов – 78 единиц плотвы, 49 лещей, 3 судака, 1 линя, а также 3 раков. Ущерб, нанесенный противоправными действиями подозреваемого Федеральному Агентству по рыболовству Средневолжскому Территориальному управлению «Росрыболовства» в общей сумме составил более 54 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», проводятся следственные действия. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
27 октября 2019 13:24
При её отсутствии штраф составит до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических. Закон
28
27 октября 2019 11:20
Возбуждено уголовное дело. Закон
89
26 октября 2019 21:19
Истица получила ожоги ног, более месяца находилась на лечении в поликлинике. Закон
281
24 октября 2019 20:50Гендиректору РКЦ «Прогресс» и его дочери помог робот
Как сообщает пресс-служба областного суда, к Родомакину оба дела попали случайно. Закон
426
24 октября 2019 19:35
Он требовал, чтобы ей запретили курить на балконе, а моральный вред оценил в десять тысяч рублей. Закон
337
24 октября 2019 15:35
Запрет продлен до 28 декабря. Закон
351
24 октября 2019 11:37
Приостановленная к перемещению продукция уничтожена. Закон
467
Происшествия
27 октября 2019 12:04
Несколько человек пострадали. Происшествия
133
26 октября 2019 10:43
Среди них один ребенок. Еще 5 раненых - в тяжелом состоянии. Происшествия
403
25 октября 2019 16:20
Инцидент произошел в пятницу. Происшествия
628
Криминал
16 октября 2019 12:23
Мужчину задержали. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Криминал
453
13 октября 2019 12:50
В состав ОПГ входили шесть человек. Криминал
612
13 октября 2019 10:36
Подозреваемого поместили под стражу на два месяца. Криминал
5395
Видео
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
402
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
466
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
501
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
1092
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
724
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
662
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1163
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1836
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1265
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1543
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1731
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1197
Мероприятия