Самарский рыбак незаконно ловил сетью рыбу

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Полицейские задержали жителя Самары на месте происшествия. Мужчина зная, что вылов рыбы с помощью сетей и иных подручных средств здесь строго запрещен, на лодке собирал заранее расставленные лесковые рыболовные сети.При досмотре его лодки сотрудники полиции обнаружили и изъяли незаконный улов – 78 единиц плотвы, 49 лещей, 3 судака, 1 линя, а также 3 раков. Ущерб, нанесенный противоправными действиями подозреваемого Федеральному Агентству по рыболовству Средневолжскому Территориальному управлению «Росрыболовства» в общей сумме составил более 54 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», проводятся следственные действия. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области