Самарские таможенники выявили контрафактные спортивные кроссовки
28 мая 2019 16:53
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Предотвращенный ущерб, по оценке представителей правообладателей составил 4,7 миллионов рублей. Сотрудниками мобильных групп службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни было задержано грузовое транспортное средство, следовавшее из Республики Казахстан в Российскую Федерацию с товарами народного потребления.
При проведении таможенного досмотра должностными лицами Самарской таможни в числе товаров, перевозимых в автомобиле обнаружена
спортивная обувь с признаками контрафактности, маркированная товарным знаком «Guссi».
По заявлениям представителей обладателей исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, предварительная сумма ущерба, причиненного правообладателям вышеуказанного товарного знака, является крупной и составляет 4,707 млн. рублей.
Для принятия решения о возбуждении уголовного дела по фактам незаконного использования чужого товарного знака, приведшим к причинению крупного ущерба, Самарской таможней материалы были направлены по подследственности в органы внутренних дел Самарской области. По результатам рассмотрения материалов, было возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление); ч.1 ст. 180 УК РФ. (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно), передает пресс-служба Самарской таможни.
Фото: пресс-служба Самарской таможни
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