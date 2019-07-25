Самарские полицейские задержали подозреваемого в серии краж велосипедов
25 июля 2019 15:46
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Велосипед – довольно ценное и при этом зачастую небрежно хранимое имущество. Нередки случаи, когда велосипед может быть оставлен без присмотра или пристегнут замком, который может быть легко вскрыт. Этой небрежностью и халатностью все чаще пользуются злоумышленники.
Так в Самаре в полицию в период времени с апреля по июль 2019 года обратились девять человек с заявлениями о пропаже двухколесных транспортных средств.
Стражи правопорядка подробно побеседовав с каждым заявителем установили, что все они оставляли свои велосипеды в подъездах, в некоторых случаях даже не потрудившись снабдить транспортное средство дополнительной защитой.
В большинстве случаев именно халатное отношение владельцев приводит к печальным последствиям.
В ходе работы по заявлениям правоохранители опросили соседей потерпевших, изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку от мест преступлений, проверили места возможного сбыта краденого имущества, приметы похищенных велосипедов были доведены до все наружных служб.
Оперативные мероприятия увенчались успехом. Полицейскими был установлен подозреваемый, который по имевшейся информации мог быть причастен к похищениям велосипедов. Стражи правопорядка установили личность злоумышленника, им оказался молодой человек 1983 года рождения, проживающий в областном центре, нигде не работающий и ранее судимый за имущественное преступление.
Спустя непродолжительное время подозреваемый был задержан. Как пояснил стражам правопорядка злоумышленник, транспортные средства он похищал с целью продажи. Вырученные средства потратил на собственные нужды.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В данный момент полицейскими принимаются меры к розыску похищенного имущества.
Сотрудники полиции, напоминают, что для предотвращения и оперативного раскрытия подобного рода преступлений необходимо:
- хранить документы, полученные вами при покупке велосипеда;
- если документов по какой-либо причине нет, сфотографируйте серийный номер рамы, сделайте фотографии велосипеда, запомните его особые приметы (аксессуары, наклейки, царапины и т.д.). В случае кражи, эти данные будут использованы при поиске велосипеда или его опознании;
- по возможности оставляйте велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения или хотя бы в пределах своей видимости, или в специально отведенных местах с использованием запирающих устройств;
- не используйте тонкие тросики, которые легко перекусываются. Стоит позаботиться и о том, чтобы крепящее велосипед устройство было качественным. При его приобретении следует обратить внимание на то, чтобы цепь была из прочного металла.
- Оставляя велосипед, забирайте с собой все быстросъемное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция, седло. Привлекательность такого «разукомплектованного» велосипеда без седла для воров и хулиганов, решивших покататься, значительно меньше. Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда, даже если он там пристегнут.
- никогда не приобретайте велосипеды без документов, помните, что в таком случае вы рискуете стать обладателем краденого средства передвижения.
Если преступления не удалось избежать необходимо как можно скорее обратиться в дежурную часть ближайшего отдела полиции, либо сообщить о случившемся по телефонам 020 (102), передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Видео здесь.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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