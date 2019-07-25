Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 25 июля, 17:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/07:
USD 63.12
-0.01
EUR 70.32
-0.32
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Самарские полицейские задержали подозреваемого в серии краж велосипедов

25 июля 2019 15:46
77
В Самаре в полицию в период времени с апреля по июль 2019 года обратились девять человек с заявлениями о пропаже велосипедов.
С каждым годом растет количество велосипедов. К сожалению, вместе с этим и количество их краж.

Велосипед – довольно ценное и при этом зачастую небрежно хранимое имущество. Нередки случаи, когда велосипед может быть оставлен без присмотра или пристегнут замком, который может быть легко вскрыт. Этой небрежностью и халатностью все чаще пользуются злоумышленники.

Так в Самаре в полицию в период времени с апреля по июль 2019 года обратились девять человек с заявлениями о пропаже двухколесных транспортных средств.

Стражи правопорядка подробно побеседовав с каждым заявителем установили, что все они оставляли свои велосипеды в подъездах, в некоторых случаях даже не потрудившись снабдить транспортное средство дополнительной защитой.

В большинстве случаев именно халатное отношение владельцев приводит к печальным последствиям.

В ходе работы по заявлениям правоохранители опросили соседей потерпевших, изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку от мест преступлений, проверили места возможного сбыта краденого имущества, приметы похищенных велосипедов были доведены до все наружных служб.

Оперативные мероприятия увенчались успехом. Полицейскими был установлен подозреваемый, который по имевшейся информации мог быть причастен к похищениям велосипедов. Стражи правопорядка установили личность злоумышленника, им оказался молодой человек 1983 года рождения, проживающий в областном центре, нигде не работающий и ранее судимый за имущественное преступление.

Спустя непродолжительное время подозреваемый был задержан. Как пояснил стражам правопорядка злоумышленник, транспортные средства он похищал с целью продажи. Вырученные средства потратил на собственные нужды.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В данный момент полицейскими принимаются меры к розыску похищенного имущества.

Сотрудники полиции, напоминают, что для предотвращения и оперативного раскрытия подобного рода преступлений необходимо:

- хранить документы, полученные вами при покупке велосипеда;

- если документов по какой-либо причине нет, сфотографируйте серийный номер рамы, сделайте фотографии велосипеда, запомните его особые приметы (аксессуары, наклейки, царапины и т.д.). В случае кражи, эти данные будут использованы при поиске велосипеда или его опознании;

- по возможности оставляйте велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения или хотя бы в пределах своей видимости, или в специально отведенных местах с использованием запирающих устройств;

- не используйте тонкие тросики, которые легко перекусываются. Стоит позаботиться и о том, чтобы крепящее велосипед устройство было качественным. При его приобретении следует обратить внимание на то, чтобы цепь была из прочного металла.

- Оставляя велосипед, забирайте с собой все быстросъемное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция, седло. Привлекательность такого «разукомплектованного» велосипеда без седла для воров и хулиганов, решивших покататься, значительно меньше. Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда, даже если он там пристегнут.

- никогда не приобретайте велосипеды без документов, помните, что в таком случае вы рискуете стать обладателем краденого средства передвижения.

Если преступления не удалось избежать необходимо как можно скорее обратиться в дежурную часть ближайшего отдела полиции, либо сообщить о случившемся по телефонам 020 (102), передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Видео здесь.


Фото:     пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
25 июля 2019  15:46
В Самаре в полицию в период времени с апреля по июль 2019 года обратились девять человек с заявлениями о пропаже велосипедов.
Самарские полицейские задержали подозреваемого в серии краж велосипедов
В Самаре в полицию в период времени с апреля по июль 2019 года обратились девять человек с заявлениями о пропаже велосипедов.  Закон
76
25 июля 2019  09:33
В Тольятти приставы опечатали двери школы единоборств
В Тольятти приставы опечатали двери школы единоборств
В здании не соблюдались требования пожарной безопасности.  Закон
972
24 июля 2019  21:31
Воробьев был задержан 4 июля в рамках дела о госизмене.
Экс-помощнику полпреда президента в УФО предъявлено обвинение в госизмене
Воробьев был задержан 4 июля в рамках дела о госизмене.  Закон
273
24 июля 2019  20:38
Военизированные машины объезжают пробку в мкр Волгарь.
Александр Хинштейн направил запрос в военную прокуратуру по факту проезда военных машин по тротуару в Самаре. Видео
Военизированные машины объезжают пробку в мкр Волгарь.  Закон
1502
24 июля 2019  17:57
Сотрудники армянской Генпрокуратуры обратились к российским коллегам с просьбой о передаче дела для уголовного преследования.
В Армении арестован фигурант дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье
Сотрудники армянской Генпрокуратуры обратились к российским коллегам с просьбой о передаче дела для уголовного преследования.  Закон
315
23 июля 2019  17:43
Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 1 350 000 рублей.
В Самаре полицейские задержали сотрудника муниципального предприятия за получение взятки
Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 1 350 000 рублей.  Закон
434
22 июля 2019  23:15
Ранее ей дали три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей.
Подруге экс-полковника Захарченко изменили приговор, освободив её в зале суда
Ранее ей дали три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей.  Закон
379
Весь список
Происшествия
25 июля 2019  13:56
Житель Жигулевска хранил дома в банке порох
Житель Жигулевска хранил дома в банке порох
Мужчина пояснил правоохранителям, что несколько лет назад нашел патроны. Происшествия
117
25 июля 2019  13:45
В Чапаевске в ДТП пострадали трое Столкнулись Деу Нексия и ВАЗ-2109.
В Чапаевске в ДТП пострадали трое
Столкнулись Деу Нексия и ВАЗ-2109. Происшествия
110
24 июля 2019  18:51
Большинство раненых получили травмы из-за треснувшего стекла. Они находятся в больницах Кемера и Кумлуки.
В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 25 туристов
Большинство раненых получили травмы из-за треснувшего стекла. Они находятся в больницах Кемера и Кумлуки.   Происшествия
286
Весь список
Криминал
25 июля 2019  11:11
В Самаре судебный пристав задержан за взятку
В Самаре судебный пристав задержан за взятку
500 тысяч рублей предназначались за прекращение исполнительного производства. Криминал
160
25 июля 2019  09:54
У заснувшего на лавке тольяттинца из сумки украли телефоны и планшет
У заснувшего на лавке тольяттинца из сумки украли телефоны и планшет
Он по дороге домой выпил лишнего. Криминал
171
24 июля 2019  11:43
Двоих сотрудников МП Самараводоканал подозревают во взяточничестве
Двоих сотрудников МП «Самараводоканал» подозревают во взяточничестве
Деньги получены путем вымогательства и угроз. Криминал
288
Весь список


Видео
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
211
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
190
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
456
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
402
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
313
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
454
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
756
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
662
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
859
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
872
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
587
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
911
Весь список

Мероприятия
Проект «Культурное сердце России»: в Кинеле состоялся III областной фестиваль молодежных субкультур (городских сообществ) «ART&COOL»
В ИК-15 создан и дает спектакли самодеятельный театр
Волейбольная команда «НОВА» провела товарищескую игру со сборной командой «iВолга 2.0»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные