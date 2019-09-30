Самарские полицейские задержали подозреваемого в нападении на девушку

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Утром 27 сентября в полицию поступило сообщение о доставлении в медучреждение жительницы Самары 2000 года рождения с колото-резанным ранением.Девушка пояснила, что рано утром шла по улице, когда на нее напал неизвестный мужчина с ножом. Она начала активно сопротивляться, почувствовала удар острым предметом, после чего нападающий скрылся в неизвестном направлении.Сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, изъяты и просмотрены записи с камер видеонаблюдения, установлены и опрошены возможные очевидцы происшествия. Ориентировка с описанием примет разыскиваемого доведена до личного состава самарского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии, общественных организаций правоохранительной направленности и размещена в социальных сетях.В ходе проведенных разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Самары, совместно с оперативниками и сотрудниками дежурной части ОП №5 установили личность, а также дом, в котором предположительно мог проживать разыскиваемый.В это время, от одного из жителей Самары полицейским поступило сообщение о том, что он знает адрес проживания предполагаемого злоумышленника. Его информация подтвердила предположения сотрудников полиции.Подозреваемый был задержан в квартире одного из домов на ул. Чапаевской. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений местный житель 1986 года рождения, в отношении которого сейчас возбуждено уголовное дело.В настоящее время полицейские проверяют гражданина на причастность к совершению других преступлений, в том числе и против половой неприкосновенности и половой свободы личности.Всем, кто пострадал от противоправных действий задержанного или стал очевидцем его противоправных деяний, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам в Самаре: 8 (846) 373-76-40, 8 (846) 332-02-02; в любом регионе России телефон 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области