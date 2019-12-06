Самарские полицейские изъяли у "закладчиков" пять килограммов наркотиков

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После получения оперативной информации о том, что данные лица могут быть причастны к распространению запрещенных веществ на территории региона сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали подозреваемых по местам их проживания – в съемных квартирах Октябрьского и Кировского районов города.В результате проведенных обысков сотрудники полиции в присутствии понятых обнаружили и изъяли более 5 видов запрещенных к обороту веществ, в том числе амфетамин, кокаин и ЛСД, а также электронные весы, упаковочный материал, мобильные телефоны, банковские карты. Согласно результатам проведенной экспертизы всего в ходе документирования противоправной деятельности задержанных из незаконного оборота было изъято около 5 кг наркотических средств и психотропных веществ.По данным оперативников, запрещенные вещества предназначались для дальнейшего сбыта бесконтактным способом посредством «закладок» в тайниках.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области