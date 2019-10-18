Самарские оперативники задержали жителя Кротовки подозреваемого в мошенничестве

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Сотрудники ОВД установили, что подозреваемый завладел деньгами потерпевшей обманным путем. Он рассказал пенсионерке, что является жителем зарубежья и находится в трудном финансовом положении. Его родственники собираются перевести ему деньги, но у него отсутствует банковский счет. Мужчина предложил женщине одолжить ему денег, а впоследствии на ее счет поступят деньги его родственников. После того, как потерпевшая отдала деньги новому знакомому, он скрылся. На банковский счет женщины деньги так и не поступили.По статье «Мошенничество», было возбуждено уголовное дело.Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Оперативники выяснили, что подозреваемый мужчина после совершения мошенничества уехал в Екатеринбург. В ходе проведения оперативных мероприятий он был задержан 8 октября.Подозреваемым оказался житель села Кротовка Самарской области 1995 года рождения. Как установили стражи правопорядка в настоящее время он нигде не работает и ранее судим за грабеж. Мужчина признался в содеянном и рассказал полицейским, что часть похищенных денег потратил на личные нужды.В настоящее время предполагаемому злоумышленнику избрана мера пресечения в виде ареста. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.Всех, кто пострадал от противоправных действий злоумышленника просим обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефону 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи), передает пресс-служба облМВД.Фото: пресс-служба облМВД