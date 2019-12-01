Самарец проведет два года в колонии строгого режима за незаконную прописку 700 иностранцев
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Перед судом в Советском районе Самары предстал мужчина, которого обвиняли в фиктивной постановке на учет иностранцев. По версии следствия, с мая 2018 по февраль 2019 года ранее судимый подозреваемый поставил на миграционный учет в своей квартире более 700 иностранных граждан.
Суд признал самарца виновным. Ему назначили наказание - два года в колонии строгого режима.
- Приговор в законную силу не вступил, - отметили в областной прокуратуре, передает trkterra.ru.
Фото: соцсети
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