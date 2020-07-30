Самарец признан виновным в незаконном проведении азартных игр

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Следствием и судом установлено, что в марте 2020 года в помещениях, расположенных по адресам: поселок Красная Глинка, квартал – 2 и поселок Управленческий, улица Ногина, дом 10, осуществлялось незаконное проведение азартных игр, вне игровой зоны.Приговором суда Глухову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно, с испытательным сроком на 6 месяцев. передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области