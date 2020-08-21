Самарец приобрел 3 грамма героина и получил 2 года тюрьмы

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Подозреваемого с признаками наркотического опьянения задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Самары на улице Товарной. При личном досмотре, в присутствии понятых, у него был изъят сверток с героином массой около 3 гр.Сотрудники органов внутренних дел установили, что мужчина приобрел наркотик через тайник, расположенный в одном из гаражных массивов, для личного потребления. Вину в приобретении и хранении наркотического средства мужчина признал полностью.По данным сотрудников полиции подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и разбой.Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.