Самарец пойдет под суд за убийство беременной жены

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Красноярским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по статье "Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности".По версии следствия, 25 ноября 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, нанес своей беременной жене несколько ударов ножом. От полученных повреждений женщина скончалась.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарской областной суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области