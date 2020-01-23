Самарец отсудил у «Алибабы» 293 тысяч рублей за испорченный макбук
23 января 2020 16:20
111
Tmall — это торговая площадка, принадлежащая Alibaba Group, которая также владеет онлайн маркет-плейсом Aliexpress. Товарные склады Tmall расположены в России, у Aliexpress — в Китае.
Севастьянов решил купить на Tmall ноутбук Apple Mac book pro 15,4 стоимостью 225 тыс. руб. Был заключен договор купли-продажи, покупатель получил электронный кассовый чек, но после получения товар выявил в нем дефект — макбук перестал включаться. Истец обратился к продавцу с претензией возвратить уплаченные за товар денежные средства, в случае необходимости — организовать проверку качества товара в его присутствии. Однако требования остались без внимания. На момент подачи искового заявления в суд просрочка исполнения требования о возврате денежных средств составляла 35 дней.
Севастьянов потребовал от «Алибаба.КоМ РУ» принять отказ от договора купли-продажи ноутбука и выплатить ему 292,9 тыс. руб. Эта сумма, помимо стоимости товара, включает в себя неустойку (25 тыс. руб.), компенсацию морального вреда (3 тыс. руб.) и 40-тысячный штраф. Суды пошли навстречу потребителю, и исковые требования удовлетворили, обязав Севастьянова вернуть испорченный макбук продавцу. За каждый день просрочки после вынесения решения суда оператор Tmall заплатит дополнительную неустойку в сумме 1% от стоимости товара.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
23 января 2020 16:20
Ответчиком по иску Дениса Севостьянова стала компания «Алибаба.КоМ РУ» — оператор популярной торговой площадки Tmall. Закон
110
22 января 2020 21:57
Более полугода назад суд вынес решение об изъятии ребенка из семьи, однако «бабушка» не хотела отдавать мальчика. Закон
288
22 января 2020 20:05
Суды нескольких инстанций корыстную инициативу Романа Лебедева не поддержали и во взыскании отказали. Закон
309
21 января 2020 22:20
Защита 42-летнего Заура Новрузова продолжает настаивать на невиновности своего доверителя. Закон
355
21 января 2020 14:23
Также он заплатит штраф в 1 миллион рублей. Закон
388
20 января 2020 18:16
Более 5 тысяч самарцев могут стать жертвами новой системы налогообложения маломерных судов. Закон
457
20 января 2020 17:18
В мае–апреле 2019 года жители поволжских регионов были шокированы резким спадом воды в Волге и массовой гибелью рыбы на обнажившемся дне. Закон
375
Происшествия
23 января 2020 13:53
Девушка оплатила проезд картой школьника, но доказать это кондуктору ей так и не удалось. Происшествия
156
23 января 2020 13:25
По факту ДТП ведется проверка. Происшествия
151
23 января 2020 10:22
Мужчина задолжал своему ребенку 127 тысяч рублей. Происшествия
160
Криминал
23 января 2020 10:59
Возбуждено уголовное дело. Криминал
225
23 января 2020 10:53
Задержан безработный житель Сызрани. Криминал
154
23 января 2020 09:36
Установлены факты двенадцати эпизодов мошенничества и восьми - подделки документов. Криминал
168
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
292
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1798
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
636
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1528
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1280
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
848
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
867
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1303
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1409
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1652
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2757
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3293
Мероприятия
В год 75-летия Победы школьники СО познакомятся с творчеством их земляка – фронтового корреспондента Николая Финикова