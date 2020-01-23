Самарец отсудил у «Алибабы» 293 тысяч рублей за испорченный макбук

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Tmall — это торговая площадка, принадлежащая Alibaba Group, которая также владеет онлайн маркет-плейсом Aliexpress. Товарные склады Tmall расположены в России, у Aliexpress — в Китае.Севастьянов решил купить на Tmall ноутбук Apple Mac book pro 15,4 стоимостью 225 тыс. руб. Был заключен договор купли-продажи, покупатель получил электронный кассовый чек, но после получения товар выявил в нем дефект — макбук перестал включаться. Истец обратился к продавцу с претензией возвратить уплаченные за товар денежные средства, в случае необходимости — организовать проверку качества товара в его присутствии. Однако требования остались без внимания. На момент подачи искового заявления в суд просрочка исполнения требования о возврате денежных средств составляла 35 дней.Севастьянов потребовал от «Алибаба.КоМ РУ» принять отказ от договора купли-продажи ноутбука и выплатить ему 292,9 тыс. руб. Эта сумма, помимо стоимости товара, включает в себя неустойку (25 тыс. руб.), компенсацию морального вреда (3 тыс. руб.) и 40-тысячный штраф. Суды пошли навстречу потребителю, и исковые требования удовлетворили, обязав Севастьянова вернуть испорченный макбук продавцу. За каждый день просрочки после вынесения решения суда оператор Tmall заплатит дополнительную неустойку в сумме 1% от стоимости товара.Фото из открытых источников